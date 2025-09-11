Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план

Польская студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, представила план развития своего фэнтезийного ролевого шутера Witchfire на пути к выходу из раннего доступа.

Напомним, ранний доступ Witchfire стартовал 20 сентября 2023 года в EGS, а спустя 12 месяцев добрался до Steam. За это время игра получила семь крупных обновлений — последнее (и самое большое), Webgrave Update, вышло в конце июля.

Как стало известно, от полноценного релиза Witchfire отделяет ещё три апдейта:

0.8 (The Reckoning Update) в первой половине декабря 2025 года — завершение работы над большинством механик, оружие ближнего боя, опциональные испытания Banes, переработка системы эвакуации (Extraction 2.0), значительные улучшения алхимии, системы душевного равновесия, аркан, пророчеств и так далее;

0.9 в 2026 году — последний регион, локализации (пока игра поддерживает только английский) и предварительный обзор сюжета;

1.0 в 2026 году (а обещали к концу текущего) — полноценный сюжет и неанонсированные нововведения.

Более точные сроки двух последних обновлений для Witchfire в The Astronauts объявлять пока не готовы, чтобы не нарушать выданные обещания. Студия нацелена сделать релиз 1.0 безупречным.

«Команда теперь сосредоточена не на том, чтобы делать Witchfire, а чтобы доделать Witchfire. Это пугает, но и будоражит», — поделился менеджер сообщества The Astronauts Пётрек Модзелевский (Piotrek Modzelewski).

По словам Модзелевского, у The Astronauts уже есть вполне чёткое видение релизной версии Witchfire, однако призывает игроков продолжать его корректировать своими предложениями и отзывами.

В Witchfire геймерам достаётся роль обращённого в охотника на ведьм и вооружённого колдунами Ватикана жертвенника. В проекте смешались элементы Souls-игр, эвакуационных шутеров и роглайтов.