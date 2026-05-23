Власти США считают импортные пошлины на полупроводники действенным стимулом к локализации производства чипов

Торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer) недавно признался, что власти страны продолжают считать импортные пошлины на полупроводниковые компоненты эффективным инструментом стимулирования локального производства. При этом в ближайшее время у правительства нет планов по их заметному изменению.

Свои заявления чиновник сделал на мероприятии, посвящённом расширению предприятия Micron Technology в северной части штата Вирджиния. По его словам, правительство продолжает вести диалог с представителями отрасли по поводу величины и сроков введения новых тарифов, хотя «завтра или на следующей неделе» никто их вводить не собирается. «Мы должны удостовериться, что сделаем это вовремя и в нужном размере, чтобы упростить процесс возвращения промышленности в США», — пояснил Грир.

В январе этого года Министерство торговли США подтвердило, что зависимость от импорта полупроводниковых компонентов представляет угрозу для национальной безопасности. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) поручил чиновникам провести переговоры с ключевыми экспортёрами на тему тарифного регулирования. По итогам недавней встречи американского президента с китайским коллегой позиция властей США по этому вопросу не изменилась, как подчеркнул Грир. Действующий подход позволяет локализующим производство в США компаниям ввозить определённую часть своей продукции из-за рубежа по льготным тарифным ставкам, но только при условии последующей локализации её выпуска.

Micron собирается в ближайшие двадцать лет направить $200 млрд на развитие производства памяти в США. Компания старается нарастить объёмы выпуска памяти в условиях бума ИИ, но дополнительные мощности появляются медленнее, чем растёт спрос. На конкурирующих Samsung и SK hynix власти США готовы тоже воздействовать при помощи импортных тарифов, если те не будут вкладываться в расширение своего производства в США. Глава Micron пояснил, что на строительство нового предприятия уходит несколько лет, а вот как быстро готовый корпус можно оснастить оборудованием, зависит от текущих прогнозов по рыночному спросу на продукцию. Главное в этой сфере — быть готовым к удовлетворению спроса, как подчеркнул генеральный директор компании Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra). Компания сейчас заключает с клиентами долгосрочные контракты, чтобы повысить предсказуемость поставок памяти.