Китайская Wingtech потребовала в суде от Nexperia компенсацию в размере $1,18 млрд

С осени прошлого года власти Нидерландов по решению суда взяли под контроль компанию Nexperia, которая поставляет автомобильные полупроводниковые компоненты. При этом её китайские владельцы не могут смириться с такой потерей, которая мешает вести бизнес, а потому материнская Wingtech теперь требует через суд возмещения ущерба на сумму $1,18 млрд.

Как отмечает Reuters, с прошлого года конфликт между Wingtech, которая остаётся владельцем основных производственных мощностей Nexperia в Китае, и нидерландской штаб-квартирой был фактически заморожен. Китайские власти тоже приняли участие в решении проблемы. Они согласились отменить экспортные ограничения на поставку продукции Nexperia за пределы Поднебесной в обмен на отказ намерений нидерландской стороны полностью контролировать бизнес, который с 2019 года принадлежит китайской Wingtech.

В конце уходящей недели стало известно, что суд провинции Гуандун принял иск Wingtech к Nexperia и пяти другим ответчикам, которые, по мнению истца, должны компенсировать экономические потери на сумму $1,18 млрд. Представители Nexperia сообщили, что приняли к сведению заявление Wingtech, но одновременно отметили, что китайский суд пока не начал рассматривать дело. Нидерландская сторона выражает сожалению по поводу действий Wingtech и продолжает призывать компанию к диалогу.

В январе текущего года Wingtech уже пыталась через международный арбитраж добиться компенсации на сумму $8 млрд. По итогам прошлого года чистые убытки Wingtech выросли более чем втрое до $1,28 млрд. Действующий в КНР закон о противодействии зарубежным санкциям, по словам представителей Wingtech, позволяет ей претендовать на компенсацию понесённых потерь. Действия нидерландской стороны истец называет «дискриминационными ограничительными мерами, которые нанесли непоправимый гигантский ущерб».