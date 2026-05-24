Основатель Nvidia подчеркнул, что в прогноз по сегменту CPU на сумму $200 млрд входит китайский рынок

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на этой неделе сделал громкое заявление, оценив ёмкость рынка центральных процессоров в $200 млрд и обозначив намерения компании претендовать на существенную часть этой выручки. Позже он добавил, что в этот прогноз включена потенциальная выручка Nvidia на китайском рынке.

Источник изображения: Nvidia

Пожалуй, данное замечание стоило отдельного упоминания, поскольку в своей основной квартальной отчётности Nvidia всячески подчёркивала, что в сегменте GPU не включает китайский рынок в прогноз по выручке, поскольку поставки тех же ускорителей H200 в Китай хоть и разрешены американскими властями, блокируются китайскими таможенными органами. Это не позволяет Nvidia зарабатывать на поставках в Китай той номенклатуры ИИ-ускорителей, которая разрешена правилами американского экспортного контроля.

Дженсен Хуанг, как поясняет Reuters, вчера во время визита в столицу Тайваня ответил на вопрос журналистов о включении китайского рынка в указанный прогноз на сумму $200 млрд следующими словами: «Думаю, что да». Он также добавил, что у Nvidia есть американские экспортные лицензии на поставку H200 в Китай, и было бы здорово, если бы компания смогла обслуживать данный рынок в этом контексте, поскольку он очень важен и велик сам по себе. Центральные процессоры Nvidia пока не запрещены к поставке в Китай, поэтому компания вполне могла бы на этом зарабатывать.

Когда главу Nvidia попросили прокомментировать недавние заявления конкурирующей AMD о намерениях вложить в тайваньскую экономику до $10 млрд, он снисходительно отметил, что Nvidia подобных заявлений ранее не делала, но при этом успела вложить в Тайвань гораздо больше. Во время своего визита на остров Хуанг традиционно встретился с руководством TSMC, которая снабжает его компанию ИИ-чипами. Во втором полугодии у тайваньских поставщиков, по его словам, будет очень много работы в связи с наращиванием объёмов производства компонентов для новой платформы Vera Rubin.

Недавний скандал с очередными попытками наладить поставки серверных систем Supermicro на базе чипов Nvidia в Китай в обход санкций глава Nvidia прокомментировал словами о необходимости для этого партнёра усилить меры по контролю за распространением собственной продукции, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Теги: nvidia, h200, vera, дженсен хуанг, китай
