Вслед за Samsung угроза забастовки персонала нависла над TSMC

Не успела Samsung предотвратить забастовку сотрудников путём значительных уступок требованиям профсоюза, как полупроводниковая отрасль столкнулась с угрозой забастовки работников ещё одного ключевого участника глобальной технологической цепочки поставок — компании TSMC.

Источник изображения: SemiVision

Несмотря на значительный рост прибыли, увеличившейся на 58 %, руководство TSMC начало без лишней огласки урезать фонд заработной платы, поскольку масштабное строительство сразу 12 заводов с целью обеспечения лидерства в 2-нм и A14 (1,4-нм) техпроцессах, требует серьёзных инвестиций. И администрация не нашла ничего лучшего, как втайне сократить операционные расходы и расходы, связанные с персоналом, возможно, за счёт уменьшения бонусов.

Упорные слухи о возможном сокращении бонусов подтолкнули сотрудников TSMC к открытому протесту и выражению недовольства политикой руководства компании в региональных социальных сетях, а также в Facebook. Многие из них выступают за применение тех же агрессивных методов работы профсоюза, которые недавно использовались в противостоянии с руководством Samsung. Идея прекращения работы и проведении скоординированных, дестабилизирующих отрасль забастовок быстро набирает обороты среди сотрудников компании.

Для того чтобы предотвратить забастовку, которая могла нанести ущерб более чем в $66 млрд и парализовать международную логистику микросхем памяти, руководству Samsung пришлось пойти на уступки и согласиться на выплаты премий в размере $26,6 млрд своим сотрудникам в полупроводниковой отрасли.

Поэтому руководству TSMC необходимо уже сейчас сделать выводы и предпринять необходимые меры, развеяв слухи об уменьшении бонусов, иначе технологическая отрасль может столкнуться с коллапсом, сопровождающимся беспрецедентным замораживанием производства, пишет Android Headlines.

Теги: tsmc, забастовка, производство микросхем
