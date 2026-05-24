Lisuan Tech оформила 30 тыс. предзаказов на видеокарты LX 7G100 и опубликовала рекомендованные настройки для 40 игр

Китайская компания Lisuan Tech сообщила, что оформила все 30 тыс. доступных предзаказов на свою видеокарту LX 7G100. Все карты в рамках первой партии были полностью распроданы. Следующая партия ожидается с 18 июня. Производитель также опубликовал список рекомендованных графических настроек, режимов API и параметров масштабирования для 40 игр.

Видеокарта LX 7G100, построенная на фирменной графической архитектуре TrueGPU, была анонсирована совсем недавно. Предзаказы на неё компания начала принимать с 20 мая. По предзаказам вся первая партия карт в течение первых 48 часов была распродана. Из более ранних заявлений известно, что карта поступит в открытую продажу в июне, но пока только в Китае.

Китайская видеокарта не произвела сильного впечатления на первых обозревателей. Однако она способна запускать современные игры с современными графическими API, вроде DirectX 12. Кроме того, она получила сертификацию Microsoft WHQL для графических драйверов, а это значит, что её программная поддержка будет только улучшаться. При правильных настройках LX 7G100 способна запускать последние игры. Конечно, она обеспечивает не тот уровень производительности, который большинство геймеров могли бы ожидать от новой видеокарты 2026 года, но Lisuan Tech уже пытается упростить процесс установки и использования своего решения для первых покупателей.

Компания опубликовала список рекомендованных настроек для 40 различных игровых проектов. Такой шаг весьма необычен для нового производителя видеокарт, поскольку компания фактически предоставляет пользователям готовое руководство по настройкам для игр, которые могут плохо работать по умолчанию на новой графической архитектуре.

Lisuan Tech рекомендует по возможности использовать во всех играх, где это доступно, полноэкранный режим без рамок. Также предлагается включить генерацию кадров FG и масштабирование FSR в играх, поддерживающих эти функции. Список игр с рекомендациями размещён на официальном сайте Lisuan Tech и, по всей видимости, является частью справочных материалов для розничной версии видеокарты LX 7G100.

Список включает 29 игр с DirectX 12, 9 игр с DirectX 11 и две игры с DirectX 9. Игровые проекты с DirectX 12 включают Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Horizon Forbidden West, Wuchang: Fallen Feathers, PUBG, Stellar Blade, Resident Evil 4 и Grand Theft Auto V. Несколько игр из списка поддерживают масштабирование AMD FSR 2 или FSR 3, некоторые игры поддерживают генератор кадров (Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и Stellar Blade).

Рекомендованные настройки зависят от игры. Например, для Cyberpunk 2077 указаны высокие или ультра настройки, автоматическое масштабирование FSR 3.0, резкость 0,5 и генерация кадров FSR 3.1. Для Black Myth: Wukong указаны FSR 3, включенная генерация кадров, резкость 63 и среднее или высокое качество изображения. Для Resident Evil 4 указаны переменная частота кадров, разрешение анимации 4K, приоритет частоты кадров FSR 2, текстуры высокого разрешения (8 Гбайт) и отключенное качество волос. С полным списком игр и рекомендованных настроек для них можно ознакомиться по этой ссылке.

Драйверы для LX 7G100 теперь также доступны через центр драйверов Lisuan. Драйвер имеет сертификацию WHQL, предзначен для операционной системы Windows и указан как «WHQL Release v29.0.2260.76». Размер файла драйвера составляет 220 Мбайт, он выпущен 18 мая.