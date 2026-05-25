Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» успешно пристыковался в понедельник, 25 мая, в 02:45 по пекинскому времени (21:45 мск 24 мая) к основному модулю китайской орбитальной станции «Тяньгун». Как сообщает РБК со ссылкой на заявление Управления программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA), процесс стыковки с радиальным стыковочным узлом в автоматическом режиме занял около 3,5 часа.

«Шэньчжоу-23» с тремя тайконавтами на борту был доставлен на орбиту ракетой-носителем Long March-2F («Чанчжэн-2F»), которую запустили с космодрома Цзюцюань на северо-западе пустыни Гоби 24 мая в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск). Примерно через 10 минут после выхода на орбиту корабль отделился от ракеты.

Корабль доставил на станцию экипаж в составе командира миссии и бортинженера Чжу Янчжу (Zhu Yangzhu), пилота Чжана Чжиюаня (Zhang Zhiyuan) и специалиста по полезной нагрузке Ли Цзяин (Lai Ka-ying). Они сменят трех тайконавтов — Чжана Лу (Zhang Lu), Ву Фэя (Wu Fei) и Чжана Хунчжана (Zhang Hongzhang), находящихся на станции с 31 октября 2025 года. 43-летняя Ли Цзяин, бывшая сотрудница полиции, стала первым тайконавтом из Гонконга, отправившимся в космос.

В рамках подготовки Китая к высадке на Луну до 2030 года один из прибывших на станцию тайконавтов пробудет на ней 12 месяцев, немного не дотянув до 14-месячного рекорда по нахождению на орбите, установленного российским космонавтом Валерием Поляковым в 1995 году. До этого пребывание тайконавтов на станции ограничивалось шестью месяцами. Лишь экипаж, который сейчас сменят, пробудет на станции на месяц дольше из-за непредвиденных обстоятельств, нарушивших график пребывания тайконавтов на орбите.

«Год на орбите переводит как оборудование, так и людей в совершенно иной оперативный режим по сравнению с более короткими миссиями “Шэньчжоу” на ранних этапах программы», — отметил в интервью агентству AFP Ричард де Грийс (Richard de Grijs), астрофизик и профессор Университета Маккуори в Австралии. Это демонстрирует наращивание Китаем опыта в области длительного пребывания человека в космосе, а также исследования дальнего космоса, добавил он.