Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam

Взрывной запуск в раннем доступе амбициозного подводного симулятора выживания Subnautica 2 от американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) обернулся новым успехом для его именитого предшественника.

Как подметили пользователи форума Reddit, оригинальная Subnautica на прошедших выходных обновила личный рекорд пикового онлайна в цифровом магазине Steam — 24 мая в игре зафиксировали 51 446 человек.

С января 2018 года, когда Subnautica вышла из раннего доступа (стартовал в декабре 2014-го), лучшим результатом проекта были 51 156 одновременных игроков. Таким образом, новый рекорд покорился симулятору спустя более чем восемь лет.

Несложно представить, что повышенный интерес к оригинальной игре оказался спровоцирован амбициозным сиквелом. Суточный пиковый онлайн Subnautica начал расти незадолго до заступления Subnautica 2 в ранний доступ Steam.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. За пять дней с релиза суммарные продажи игры по всему миру превысили 4 млн копий.

Что касается пикового онлайна в Steam, то Subnautica 2 оставила оригинальную игру далеко позади. На старте раннего доступа сиквел привлёк более 467,5 тыс. человек — в девять раз больше даже нового показателя Subnautica.

На старте раннего доступа Subnautica 2 предлагает четырёх готовых персонажей, несколько биомов, множество существ и предметов, кооператив на четверых и перевод на русский. Полноценный релиз ожидается через 2−3 года.

Теги: subnautica, unknown worlds entertainment, симулятор выживания
