Этика использования систем искусственного интеллекта является животрепещущей проблемой, которой озабочены не только разработчики, но и государственные структуры. Официальные версии ИИ-моделей настроены так, чтобы не давать ответов на запросы, нацеленные на получение запретной информации. Тем не менее, модификация этих моделей позволяет довольно просто снять все подобные ограничения.

Как сообщает издание Financial Times, по его просьбе исследователи группы Alice, которые специализируются на безопасности в сфере ИИ, провели ряд экспериментов, доказав возможность обхода большинства этических ограничений на современных ИИ-моделях популярных разработчиков. По крайней мере, модифицированную версию модели с открытым исходным кодом Google Gemma 3 авторы эксперимента заставили ответить на запрос о методике распыления хлора в наполненном людьми помещении, сгенерировать программный код для хищения данных кредитных карт, а также написать рассказы, сюжет которых подразумевал растление несовершеннолетних.

Подобные модификации исходных ИИ-моделей, по данным исследователей группы Alice, получают определённое распространение, нивелируя усилия законодателей и регуляторов по предотвращению злонамеренного и преступного использования ИИ. Программные средства для модификации кода ПО распространяются независимо от создателей исходных ИИ-моделей. Инструменты для децензурирования ИИ-моделей распространяются свободно и бесплатно, отмечают авторы исследования.

К счастью, такие модификации сложно применить к ИИ-моделям с закрытым исходным кодом, но версии с открытым кодом обычно отстают от проприетарных аналогов в своём развитии на шесть или двенадцать месяцев, и их возможностей вполне хватает злоумышленникам для достижения своих целей. Доступ к версиям моделей со снятыми этическими ограничениями могут получить и лица, не обладающие серьёзными техническими познаниями. Представителям Financial Times удалось снять такие ограничения самостоятельно с модели Meta✴ Llama 3.3, воспользовавшись программным средством Heretic. Для этого было достаточно добавить четыре строчки кода и в общей сложности потратить около 10 минут, после чего модифицированная модель начала свободно обсуждать нюансы применения ядов для покушения на убийство.

Создатель Heretic признался, что с помощью этого программного средства уже удалось модифицировать более 3500 моделей, а количество скачиваний модифицированных моделей достигло 13 млн с прошлого года. С модели Google Gemma 4 сам создатель Heretic убрал ограничения в течение 90 минут после её выхода. По словам экспертов, исключение «вредного материала» при обучении ИИ-моделей не решает проблемы, поскольку они становятся «слишком наивными», и не могут достоверно определить случаи собственного злонамеренного использования. Представители GitHub объяснили наличие такого ПО на страницах ресурса тем, что оно может быть полезным для образовательных целей и приносит пользу всему сообществу специалистов по безопасности.