Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Заставить ИИ выдавать запрещённую информ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи

Этика использования систем искусственного интеллекта является животрепещущей проблемой, которой озабочены не только разработчики, но и государственные структуры. Официальные версии ИИ-моделей настроены так, чтобы не давать ответов на запросы, нацеленные на получение запретной информации. Тем не менее, модификация этих моделей позволяет довольно просто снять все подобные ограничения.

Источник изображения: Unsplash, Steve A Johnson

Источник изображения: Unsplash, Steve A Johnson

Как сообщает издание Financial Times, по его просьбе исследователи группы Alice, которые специализируются на безопасности в сфере ИИ, провели ряд экспериментов, доказав возможность обхода большинства этических ограничений на современных ИИ-моделях популярных разработчиков. По крайней мере, модифицированную версию модели с открытым исходным кодом Google Gemma 3 авторы эксперимента заставили ответить на запрос о методике распыления хлора в наполненном людьми помещении, сгенерировать программный код для хищения данных кредитных карт, а также написать рассказы, сюжет которых подразумевал растление несовершеннолетних.

Подобные модификации исходных ИИ-моделей, по данным исследователей группы Alice, получают определённое распространение, нивелируя усилия законодателей и регуляторов по предотвращению злонамеренного и преступного использования ИИ. Программные средства для модификации кода ПО распространяются независимо от создателей исходных ИИ-моделей. Инструменты для децензурирования ИИ-моделей распространяются свободно и бесплатно, отмечают авторы исследования.

К счастью, такие модификации сложно применить к ИИ-моделям с закрытым исходным кодом, но версии с открытым кодом обычно отстают от проприетарных аналогов в своём развитии на шесть или двенадцать месяцев, и их возможностей вполне хватает злоумышленникам для достижения своих целей. Доступ к версиям моделей со снятыми этическими ограничениями могут получить и лица, не обладающие серьёзными техническими познаниями. Представителям Financial Times удалось снять такие ограничения самостоятельно с модели Meta Llama 3.3, воспользовавшись программным средством Heretic. Для этого было достаточно добавить четыре строчки кода и в общей сложности потратить около 10 минут, после чего модифицированная модель начала свободно обсуждать нюансы применения ядов для покушения на убийство.

Создатель Heretic признался, что с помощью этого программного средства уже удалось модифицировать более 3500 моделей, а количество скачиваний модифицированных моделей достигло 13 млн с прошлого года. С модели Google Gemma 4 сам создатель Heretic убрал ограничения в течение 90 минут после её выхода. По словам экспертов, исключение «вредного материала» при обучении ИИ-моделей не решает проблемы, поскольку они становятся «слишком наивными», и не могут достоверно определить случаи собственного злонамеренного использования. Представители GitHub объяснили наличие такого ПО на страницах ресурса тем, что оно может быть полезным для образовательных целей и приносит пользу всему сообществу специалистов по безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности
OpenAI передумала развращать ChatGPT — проект ИИ-бота для взрослых отправили «в долгий ящик»
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО
В Linux обнаружена очередная серьёзная уязвимость — и ей уже десять лет
Теги: ии, ии-модель, кибербезопасность, открытое по
ии, ии-модель, кибербезопасность, открытое по
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Учёные выяснили, что у большинства планет в нашей галактике может не быть ядра
Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 19 мин.
Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн 31 мин.
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam 2 ч.
Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры 2 ч.
Инсайдер раскрыл, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 3 Remastered 4 ч.
В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку 18 ч.
Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год 21 ч.
DeepSeek оставила навсегда 75-процентную скидку на ИИ-модель V4-Pro 21 ч.
Кооперативный космический боевик Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет совсем скоро — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 22 ч.
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции 24-05 10:15
SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро 28 мин.
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов 2 ч.
BYD: машины с её автопилотом в шесть раз реже попадают в серьёзные ДТП, чем с водителями-людьми 2 ч.
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы 2 ч.
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев 4 ч.
Российские телевизоры захватили 31,5 % отечественного рынка в первом квартале — сильнее всех вырос «Сбер», а упал Dexp 4 ч.
Представлен 48-узловой ИИ-сервер Firefly CSC2-N48SPK3 с архитектурой RISC-V 5 ч.
Аппаратный «ZIP-ускоритель» Huawei сжимает архивные данные в 90 раз 6 ч.
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём 8 ч.
Телескоп Gemini North показал туманность «Хрустальный шар» вокруг умирающей звезды 8 ч.