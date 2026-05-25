Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году

В 2025 году в российском ИТ-секторе впервые за несколько лет было зафиксировано падение выручки, составившее почти 60 млрд руб. при объёме рынка 7,94 трлн руб., сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды». До этого, в 2022–2024 годах в отрасли наблюдался стабильный рост: с 5,34 трлн руб. до 8,01 трлн руб. (CAGR около 22,5 %).

Речь идёт об организациях с основными видами деятельности в области информационных технологий, а также разработки ПО и сопутствующих услуг (ОКВЭД 62 и 63), количество которых продолжает постепенно увеличиваться. За два года (с 1 мая 2024 по 1 мая 2026 года) рост составил 3,5 % — с 81,5 тыс. до 84,4 тыс. компаний. При этом с убытками столкнулись лишь 0,01 % из них, хотя динамика зависит от региона. В крупных ИТ-центрах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, доля предприятий с нулевой выручкой сократилась (с 5,12 до 4,70 % и с 5,18 до 4,97 % соответственно), в то время как в Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областях и Пермском крае, наоборот, выросла на 0,5–0,8 п. п. Самая большая доля «нулевых» ИТ-фирм отмечена в Бурятии (11,51 %), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 10,53 %), хотя количество таких компаний невелико.

Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев заявил, что появление новых компаний обусловлено двумя причинами. Во-первых, распадаются организации среднего размера, и их менеджмент создаёт новый бизнес. Во-вторых, их появление может быть связано с возникновением нового направления в ИИ-сегменте. При этом выручка проседает практически у всех, а некоторые крупные компании создают фиктивные обороты для отчётности.

Также компании стремятся работать в тех областях, где можно получить быстрый результат. «При этом вендоры не готовы инвестировать в более критичные к качеству, по-настоящему актуальные сферы», — отметил руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков. По его словам, это может сигнализировать о снижении совокупных доходов отечественного ИТ-сектора.

Впрочем, падение затронуло не все направления ИТ-рынка. По словам старшего управляющего директора AppSec Solutions Антона Башарина, направление кибербезопасности и защиты искусственного интеллекта продолжает расти опережающими темпами.

Изменилась и ситуация на рынке. Если раньше вендоры стабильно получали выручку от пула постоянных заказчиков, то теперь с этим стало хуже, сообщили в Orion Soft. «30 процентов нашей выручки за 2025 год пришлось на проекты, где мы заместили решения других российских вендоров, то есть уже заменивших импортные», — рассказал директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин. Согласно его прогнозу, в дальнейшем сегмент инфраструктурного ПО будет укрупняться, а небольшие компании ожидает либо поглощение, либо закрытие.