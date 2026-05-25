Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Рост российского ИТ-сектора закончился —...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году

В 2025 году в российском ИТ-секторе впервые за несколько лет было зафиксировано падение выручки, составившее почти 60 млрд руб. при объёме рынка 7,94 трлн руб., сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды». До этого, в 2022–2024 годах в отрасли наблюдался стабильный рост: с 5,34 трлн руб. до 8,01 трлн руб. (CAGR около 22,5 %).

Источник изображения: Arlington Research/unsplash.com

Источник изображения: Arlington Research/unsplash.com

Речь идёт об организациях с основными видами деятельности в области информационных технологий, а также разработки ПО и сопутствующих услуг (ОКВЭД 62 и 63), количество которых продолжает постепенно увеличиваться. За два года (с 1 мая 2024 по 1 мая 2026 года) рост составил 3,5 % — с 81,5 тыс. до 84,4 тыс. компаний. При этом с убытками столкнулись лишь 0,01 % из них, хотя динамика зависит от региона. В крупных ИТ-центрах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, доля предприятий с нулевой выручкой сократилась (с 5,12 до 4,70 % и с 5,18 до 4,97 % соответственно), в то время как в Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областях и Пермском крае, наоборот, выросла на 0,5–0,8 п. п. Самая большая доля «нулевых» ИТ-фирм отмечена в Бурятии (11,51 %), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 10,53 %), хотя количество таких компаний невелико.

Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев заявил, что появление новых компаний обусловлено двумя причинами. Во-первых, распадаются организации среднего размера, и их менеджмент создаёт новый бизнес. Во-вторых, их появление может быть связано с возникновением нового направления в ИИ-сегменте. При этом выручка проседает практически у всех, а некоторые крупные компании создают фиктивные обороты для отчётности.

Также компании стремятся работать в тех областях, где можно получить быстрый результат. «При этом вендоры не готовы инвестировать в более критичные к качеству, по-настоящему актуальные сферы», — отметил руководитель продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков. По его словам, это может сигнализировать о снижении совокупных доходов отечественного ИТ-сектора.

Впрочем, падение затронуло не все направления ИТ-рынка. По словам старшего управляющего директора AppSec Solutions Антона Башарина, направление кибербезопасности и защиты искусственного интеллекта продолжает расти опережающими темпами.

Изменилась и ситуация на рынке. Если раньше вендоры стабильно получали выручку от пула постоянных заказчиков, то теперь с этим стало хуже, сообщили в Orion Soft. «30 процентов нашей выручки за 2025 год пришлось на проекты, где мы заместили решения других российских вендоров, то есть уже заменивших импортные», — рассказал директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин. Согласно его прогнозу, в дальнейшем сегмент инфраструктурного ПО будет укрупняться, а небольшие компании ожидает либо поглощение, либо закрытие.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше
Базис, СберТех и Гистех создадут конвейер безопасной разработки для ГосТеха
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
Теги: it-рынок, финансы, россия, аналитика
it-рынок, финансы, россия, аналитика
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную консоль с 7-дюймовым OLED-экраном
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году 41 мин.
Copilot вернулся в Windows 11 в виде боковой панели, которая потеснит все остальные окна 2 ч.
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 2 ч.
Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн 3 ч.
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam 4 ч.
Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры 4 ч.
Инсайдер раскрыл, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 3 Remastered 5 ч.
В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку 20 ч.
Тест показал, как Advanced Shader Delivery ускоряет загрузку игр на Radeon RX 9070 XT на 95 %, а ещё увеличивает минимальный FPS 21 ч.
Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год 23 ч.
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND 2 ч.
SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро 3 ч.
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов 4 ч.
BYD: машины с её автопилотом в шесть раз реже попадают в серьёзные ДТП, чем с водителями-людьми 4 ч.
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы 4 ч.
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев 5 ч.
Российские телевизоры захватили 31,5 % отечественного рынка в первом квартале — сильнее всех вырос «Сбер», а упал Dexp 6 ч.
Представлен 48-узловой ИИ-сервер Firefly CSC2-N48SPK3 с архитектурой RISC-V 7 ч.
Аппаратный «ZIP-ускоритель» Huawei сжимает архивные данные в 90 раз 8 ч.
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём 9 ч.