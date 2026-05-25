Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге

Прошедшей зимой японский издатель и разработчик Konami наконец подтвердил выход легендарного стелс-экшена Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots за пределами PS3, а теперь наконец показал амбициозный порт во всей красе.
Как подметили в издании Push Square, 52 минуты геймплея версии Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots для PS5 в рамках недавней трансляции показали ведущие японского YouTube-канала Washagana TV.
Упомянутый сегмент демонстрирует Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots целиком на японском языке (субтитры, озвучка), но зато при 60 кадрах/с в разрешении выше 720p. В ролике фигурирует первый акт сюжета.
Фанаты в комментариях, не привыкшие видеть Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots в столь качественном техническом исполнении, остались впечатлены работой игры за пределами PS3 и с нетерпением ждут предстоящего релиза.
Обновлённая Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots вместе с версией Metal Gear Solid: Peace Walker из набора HD Collection для PS3 и Xbox 360 войдёт в состав сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.
Помимо двух основных релизов, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 включает первую портативную игру в истории серии (Metal Gear: Ghost Babel) и различные цифровые бонусы (в том числе саундтрек).
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 выйдет 27 августа 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Стоимость сборника составит $50 — предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте недоступны.
