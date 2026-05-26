Регулятор выдал планы Paradox на Lego-игру в серии Cities: Skylines — Lego Skylines

Серия градостроительных стратегий Cities: Skylines от Paradox Interactive и Iceflake Studios (с недавних пор), похоже, готовится к расширению. Планы шведского издательства рассекретил южнокорейский регулятор.

Как подметил портал Gematsu, южнокорейская возрастная комиссия Game Rating and Administration Committee (GRAC) недавно классифицировала неанонсированную игру во франшизе Cities: Skylines.

Согласно записи на сайте GRAC, проект называется Lego Skylines и предназначен для игроков всех возрастов. Рейтинг игре выдали ещё в апреле, однако информацию об этом регулятор раскрыл лишь сейчас.

Судя по названию, Lego Skylines представляет собой новую градостроительную стратегию от Paradox Interactive (компания указана в качестве заявителя), но в формате популярного конструктора Lego.

Помимо Lego Skylines, GRAC классифицировала ряд уже анонсированных проектов вроде боевика Gears of War: E-Day, японской ролевой игры Persona 4 Revival и самолётного экшена Ace Combat 8: Wings of Theve.

Как правило, игры получают возрастной рейтинг за несколько месяцев до релиза. Классификация может свидетельствовать о близости нового показа. У Gears of War: E-Day, Persona 4 Revival и Ace Combat 8: Wings of Theve даты выхода нет.

На фоне приближения летних игровых презентаций вроде State of Play (3 июня), Summer Game Fest 2026 (5 июня) и Xbox Games Showcase (7 июня) площадок для потенциальных анонсов скоро будет в избытке.