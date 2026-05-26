Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что быстрое распространение ИИ пока не привело к апокалипсису рабочих мест и затронуло меньше должностей для работников умственного труда, чем он ожидал. На конференции Commonwealth Bank of Australia (CBA) в Сиднее он признал, что технологические прогнозы OpenAI после запуска ChatGPT в 2022 году в целом подтвердились, но оценки социальных и экономических последствий оказались ошибочными.

Источник изображения: OpenAI

По словам Альтмана, ИИ пока не заменил столько служащих и специалистов, сколько он опасался, хотя прежде считал такой риск серьёзным. «Я рад, что ошибся, думая, что к этому времени ИИ сильнее повлияет на сокращение должностей начального уровня для служащих и специалистов, чем это произошло на самом деле», — сказал он в беседе с главой CBA Мэттом Комином (Matt Comyn). Альтман признал, что теперь лучше понимает, почему массового сокращения таких должностей не произошло. При этом он считает прежнее обсуждение рисков оправданным: ИИ действительно мог угрожать рабочим местам, и этот риск, по его словам, всё ещё остаётся.

Однако Альтман не привёл данных о том, сколько рабочих мест затронуло внедрение ИИ. Ранее он говорил о риске массовых сокращений в целых отраслях. О планах сократить часть должностей за счёт внедрения ИИ уже заявляли HSBC, Amazon, Standard Chartered и CBA, однако пока неясно, сколько рабочих мест эти компании сократили или намерены сократить по этой причине.

Альтман также пересмотрел взгляд на роль человека в труде. По его словам, ИИ берёт на себя всё больше задач, но не заменяет личное общение, доверие и прямое взаимодействие между людьми. Он привёл пример из собственной практики: некоторое время ИИ отвечал за него на сообщения в корпоративном мессенджере Slack и электронные письма с пометкой: «Это ИИ Сэма». Затем Альтман снова стал писать часть ответов сам, потому что понял, насколько важны людям личные контакты. «Для нас действительно важны отношения с людьми и живое общение. Эта часть моей работы занимает много времени, но я не могу представить, что в обозримом будущем её сможет выполнять ИИ», — сказал он.

По словам Альтмана, этот опыт изменил его представление о будущем труда. Он считает, что ИИ не заменит человеческое взаимодействие во многих профессиях, а рынок труда будет развиваться иначе, чем ожидали участники отрасли. «Я не думаю, что нас ждёт тот самый „апокалипсис рабочих мест“, который предсказывают или обсуждают некоторые компании из нашей области», — подытожил Альтман.

Теги: ии, openai, сэм альтман, искусственный интеллект, chatgpt
