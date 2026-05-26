ИИ-бум расколол Samsung: сотрудники судятся из-за гигантских премий производителям чипов

Профсоюз работников Samsung Electronics, представляющий интересы сотрудников подразделения потребительской электроники, заявил, что обратился в суд с ходатайством о блокировании соглашения по заработной плате — оно в первую очередь выгодно коллегам из компании, занятых производством чипов.

Достигнутое при посредничестве правительства на минувшей неделе соглашение, благодаря которому прекратилась продлившаяся 18 дней забастовка 48 000 работников, предусматривает огромные бонусы для сотрудников подразделения Samsung по производству чипов памяти, прибыль которого резко возросла из-за бума искусственного интеллекта. Профсоюз Samsung Electronics Co Union (SECU), в который входят 13 000 человек преимущественно из подразделений компании, занимающихся смартфонами, телевизорами и бытовой техникой, заявил о решении обратиться в суд после того, как ему сообщили, что он не имеет права голоса.

Переговоры вёл профсоюз Samsung Electronics Co Union (SECU) — он сообщил, что 90 % из 57 290 его членов, имеющих право голоса, уже проголосовали; как именно — не уточняется. Чтобы условия сделки были одобрены, требуется участие большинства имеющих право голоса членов профсоюза, и большинство из них должны проголосовать «за». В противном случае переговоры начнутся заново. О недовольстве условиями сделки заявили также в профсоюзе National Samsung Electronics Union (NSEU), членами которого являются около 20 000 человек, в большинстве своём занятых в производстве чипов.

На долю Samsung приходятся около четверти всего экспорта страны, и сделка вызвала в Южной Корее большое облегчение. Но спор обозначил глубокие разногласия по поводу распределения доходов от продукции для систем искусственного интеллекта. Некоторые сотрудники на производстве чипов памяти должны получить в этом году премии в размере около $428 000. Работники отдела по проектированию и производству логических чипов получат более скромные, но всё-таки существенные премии; а работников других подразделений, в том числе на производстве смартфонов и бытовой техники, ожидают ещё меньшие бонусы.

Если профсоюз ратифицирует сделку, ещё один иск подаст группа акционеров — они считают, что некоторые положения соглашения незаконны без одобрения акционеров. Сегодня на закрытии торгов акции Samsung подорожали на 2,2 %; с момента заключения сделки — на 8 %; ценные бумаги SK hynix за тот же период прибавили 18 %.