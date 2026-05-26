Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма»

Власти США начали рассматривать протесты против строительства ЦОД и критику ИИ как возможные проявления «антитехнологического экстремизма». Это следует из более чем 1000 страниц закрытых отчётов Министерства внутренней безопасности США (DHS), ФБР и межведомственных центров обмена разведданными. В документах граница между угрозой насилия и мирным протестом проведена неясно, поэтому под подозрение могут попасть даже мирные протестующие.

Источник изображения: Nathan Kuczmarski / unsplash.com

Новая волна слежки за активистами и протестующими вписывается в более широкий политико-правовой курс администрации Дональда Трампа (Donald Trump), расширяющий трактовку внутренних угроз и усиливающий внимание к идеологически мотивированной активности внутри США. Его президентский меморандум по национальной безопасности №7 (National Security Presidential Memo 7) предписывает Министерству юстиции (DOJ) преследовать людей с «антиамериканскими», «антихристианскими» и «антикапиталистическими» взглядами, а советник Трампа по борьбе с терроризмом Себастьян Горка (Sebastian Gorka) назвал левых экстремистов одной из трёх главных целей для противодействия терроризму в США.

Ключевой риск — размытость новой категории «экстремизма». В отчёте Нью-Йоркского бюро разведки и борьбы с терроризмом (ICB) говорится, что технологии ИИ в ближайшие 5 лет могут спровоцировать крупные протесты, гражданские беспорядки и «насильственную антитехнологическую экстремистскую деятельность». При этом, по данным Wired, такого термина нет в общедоступных отчётах или руководствах DHS либо ФБР о внутреннем экстремизме.

Межведомственные центры обмена разведывательными сведениями, созданные после терактов 11 сентября, уже собирают данные о предполагаемых угрозах ЦОД. В США действуют 80 таких центров. Их отчёты относят к подозрительным действиям фотографирование, наблюдение, проверку системы безопасности и попытку проникновения — то есть признаки, которые могут встречаться и у мирных протестующих.

Старший юрисконсульт Фонда правовой защиты NAACP Спенсер Рейнольдс (Spencer Reynolds) предупреждает, что такие отчёты продолжают практику, при которой протесты и твёрдые убеждения рассматривают как возможные предвестники насилия. По его словам, размытые правила подготовки отчётов позволяют сотрудникам видеть угрозу там, где её может и не быть.

Изученные Wired документы показывают, что власти США следят за потенциальными экстремистами не только в интернете, но и наблюдают за очными собраниями людей. По данным проекта Data Center Watch, который отслеживает протесты против строительства ЦОД в США, сотни организаций в 42 штатах пытаются заблокировать строительство дата-центров в своих городах и округах. В ряде штатов полиция уже удаляла с собраний или арестовывала выступающих, критиковавших строительство ЦОД.

Главная проблема в том, что по законодательству США внутренний терроризм не является самостоятельным преступлением, но такие нормы позволяют вести слежку за предполагаемыми экстремистами. Поэтому протестующие могут попасть под наблюдение как внутренние экстремисты, даже если обвинения против них касаются незаконного проникновения, вандализма или других преступлений без какой-либо террористической составляющей.

Самый показательный пример — отчёт Site Intelligence за апрель 2025 года. В нём фигурирует видео некоммерческой организации More Perfect Union о вреде ЦОД для жителей районов в Джорджии. В видео не было призывов к насилию против людей или собственности, однако организация всё равно попала в материалы американских разведывательных и правоохранительных структур как потенциальный источник угрозы.

Теги: ии, искусственный интеллект, цод, большие языковые модели, слежка
