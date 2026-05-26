Власти России отложили платную регистрацию смартфонов по IMEI

Взимание платы за регистрацию устройств по IMEI в рамках второго пакета мер, направленных на борьбу с мошенничеством, не предусматривается, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры. Но обсуждаются различные меры ужесточения ответственности — от частичной до полной блокировки незарегистрированных устройств в мобильных сетях.

Внесение устройств в единую базу IMEI (уникальных номеров устройств для работы в мобильных сетях) будет бесплатным для граждан и импортёров, заявили в Минцифры. В рамках второго пакета поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством, предусматривается создание такой базы, но «речи о взимании какой-либо платы не идёт», подчеркнули в ведомстве. К настоящему моменту законопроект прошёл только первое чтение, и финальный вариант пока не разработан. Ко второму чтению номы могут существенно поменяться, в том числе «в части механизмов контроля устройств в сетях операторов».

Все устройства, работающие в мобильных сетях на момент вступления новых норм в силу, будут признаны легитимными, но в дальнейшем привязанная к конкретному IMEI SIM-карта в другом устройстве работать не сможет. На блокировку «серых» устройств инициатива не распространяется; но допускаются различные варианты дальнейшего ужесточения норм — от частичных ограничений до полной блокировки в сетях. В «МегаФоне» инициативу восприняли положительно — комплексный подход к регулированию IMEI «позволяет и эффективно бороться с мошенничеством, и снижать продажи серых устройств, а также уравнивает условия ведения бизнеса для всех участников рынка», отметили там.

Если к уже действующему утилизационному сбору добавится ещё один, это будет грозить ростом цен, заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Когда потребитель не платит, то серому рынку это не вредит — сейчас он составляет от 25 % до 30 % и может дополнительно вырасти. В сегменте iPhone этот показатель может достигать 50 %, поэтому инициатива с регистрацией IMEI способна «обелить» рынок.