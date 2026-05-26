Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 610.47 WHQL. Он обеспечивает поддержку новейших игр, а также с его выпуском компания отправила на покой «Панель управления Nvidia», которая служила местом настройки графики GeForce последние 20 лет.
Свежий драйвер обеспечит поддержку игр, в которых реализованы технологии DLSS и RTX, включая 007 First Light, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, EA Sports F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat. также новая версия ПО обеспечивает совместимость с технологией синхронизации изображения G-Sync с четырьмя десятками новых игровых мониторов. С их списком можно ознакомиться в таблице ниже.
Список исправленных проблем:
- исправлены вылеты драйвера в Adobe Lightroom Classic;
- исправлены проблемы с утечкой памяти в Autodesk Forma;
- исправлены мерцания дисплея в Foundry Mari 7.0v2;
- исправлены мерцания теней и источников света в игре Like a Dragon: Infinite Wealth;
- исправлены пропадающие текстуры в игре Enshrouded;
- исправлены визуальные артефакты в некоторых играх на движке Godot;
- исправлена проблема, при которой после установки нового драйвера Apple Studio Display XDR мог отображать изображение только в разрешении 480p;
- исправлена проблема в работе функций клавиш на телевизоре Samsung The Frame при использовании игрового режима;
- улучшена стабильность конфигураций с несколькими мониторами при использовании V-Sync;
- улучшена плавность изображения при использовании DLSS Frame Generation с V-Sync.
Известные проблемы:
- неправильная работа настройки «Предпочтителен режим максимальной производительности».
Скачать драйвер GeForce Game Ready 610.47 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта компании.
