Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 610.47 WHQL. Он обеспечивает поддержку новейших игр, а также с его выпуском компания отправила на покой «Панель управления Nvidia», которая служила местом настройки графики GeForce последние 20 лет.

Свежий драйвер обеспечит поддержку игр, в которых реализованы технологии DLSS и RTX, включая 007 First Light, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, EA Sports F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat. также новая версия ПО обеспечивает совместимость с технологией синхронизации изображения G-Sync с четырьмя десятками новых игровых мониторов. С их списком можно ознакомиться в таблице ниже.

Список исправленных проблем:

исправлены вылеты драйвера в Adobe Lightroom Classic;

исправлены проблемы с утечкой памяти в Autodesk Forma;

исправлены мерцания дисплея в Foundry Mari 7.0v2;

исправлены мерцания теней и источников света в игре Like a Dragon: Infinite Wealth;

исправлены пропадающие текстуры в игре Enshrouded;

исправлены визуальные артефакты в некоторых играх на движке Godot;

исправлена проблема, при которой после установки нового драйвера Apple Studio Display XDR мог отображать изображение только в разрешении 480p;

исправлена проблема в работе функций клавиш на телевизоре Samsung The Frame при использовании игрового режима;

улучшена стабильность конфигураций с несколькими мониторами при использовании V-Sync;

улучшена плавность изображения при использовании DLSS Frame Generation с V-Sync.

Известные проблемы:

неправильная работа настройки «Предпочтителен режим максимальной производительности».

Скачать драйвер GeForce Game Ready 610.47 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта компании.