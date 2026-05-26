Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Xiaomi: в первом квартале 2026 года пост...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi: в первом квартале 2026 года поставки смартфонов рухнули на 20 %, зато электрокары продаются хорошо

Заоблачные цены на комплектующие повлияли на бизнес Xiaomi по производству смартфонов. За первые три месяца 2026 года компания отгрузила 33,8 млн единиц, что на 19,2 % меньше по сравнению с первым кварталом 2025 года. Это стало самым серьёзным падением продаж среди пяти крупнейших мировых производителей.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

На рынке смартфонов Xiaomi сохранила достаточное преимущество перед Oppo (четвёртое место, падение на 6,6 % в годовом исчислении) и vivo (пятое место, падение на 6,7 % в годовом исчислении), чтобы удержаться на третьем месте. Между тем, поставки Samsung и Apple в годовом исчислении выросли на 8,0 % и 9,9 % соответственно.

В региональном масштабе на рынке смартфонов Xiaomi занимает второе место в Латинской Америке, третье место в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и четвёртое место в Индии. На внутреннем рынке Китая доля компании на конец марта составила 16 %.

В четвёртом квартале 2025 года компания сообщила о росте средней продажной цены (Average Selling Price, ASP). Она выросла со 1211 юаней ($178) до 1310 юаней ($193) – на 8 % больше, чем в первом квартале прошлого года.

Xiaomi сохраняет сильные позиции на рынке фитнес-браслетов (третье место в мире, второе в Китае) и беспроводных наушников TWS (второе место в мире и в Китае). Однако компания выпала из мировой тройки лидеров среди производителей планшетов – сейчас она занимает лишь пятое место после падения на 13,6 %, в то время как доля Huawei выросла на 28,6 % и обеспечила компании третье место, а Lenovo с ростом на 20 % переместилась на четвёртую позицию в этом рейтинге.

В первом квартале этого года Xiaomi отгрузила 80 856 электромобилей. Основным локомотивом поставок электрокаров выступает серия Xiaomi YU7, которая по популярности быстро обогнала серию Xiaomi SU7.

Xiaomi сообщила об общей прибыли в размере 6,1 млрд юаней ($899 млн) за первый квартал 2026 года при выручке в 99,1 млрд юаней ($14,6 млрд). Это на 43,1 % меньше, чем прибыль в размере 10,7 млрд юаней ($1,577 млрд), зафиксированная в первом квартале прошлого года при выручке 111,3 млрд юаней ($16,4 млрд).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi советует не откладывать покупку смартфона — цены будут расти и дальше
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ
ИИ-бум расколол Samsung: сотрудники судятся из-за гигантских премий производителям чипов
ИИ-бум разогнал рынок флеш-памяти — выручка топ-5 производителей NAND взлетела на 83,7 %
Теги: xiaomi, смартфоны, планшеты, электромобили, финансовые результаты
xiaomi, смартфоны, планшеты, электромобили, финансовые результаты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
Ferrari представила свой первый электромобиль Luce — с дизайном от Джони Айва и ценой €550 000
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью 34 мин.
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма» 2 ч.
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 2 ч.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 3 ч.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 3 ч.
«Роскомнадзор» заявил, что не собирает IP-адреса россиян у операторов связи 3 ч.
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов 3 ч.
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков? 4 ч.
С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту 5 ч.
Nvidia Vera разгромил лучшие Intel Xeon и AMD EPYC в тестах серверных CPU 10 мин.
Ящерица из Сахары подсказала учёным колёса для марсоходов, не вязнущие в песке 15 мин.
Xiaomi: в первом квартале 2026 года поставки смартфонов рухнули на 20 %, зато электрокары продаются хорошо 53 мин.
Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2 2 ч.
Caviar превратила iPhone 17 Pro Max в золотой «трампофон» за $10 500 2 ч.
Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88 3 ч.
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ 3 ч.
Acer готовит портативную консоль Predator Atlas 8 на платформе Intel Arc G3 3 ч.
Власти России отложили платную регистрацию смартфонов по IMEI 3 ч.
Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством 5 ч.