Xiaomi: в первом квартале 2026 года поставки смартфонов рухнули на 20 %, зато электрокары продаются хорошо

Заоблачные цены на комплектующие повлияли на бизнес Xiaomi по производству смартфонов. За первые три месяца 2026 года компания отгрузила 33,8 млн единиц, что на 19,2 % меньше по сравнению с первым кварталом 2025 года. Это стало самым серьёзным падением продаж среди пяти крупнейших мировых производителей.

На рынке смартфонов Xiaomi сохранила достаточное преимущество перед Oppo (четвёртое место, падение на 6,6 % в годовом исчислении) и vivo (пятое место, падение на 6,7 % в годовом исчислении), чтобы удержаться на третьем месте. Между тем, поставки Samsung и Apple в годовом исчислении выросли на 8,0 % и 9,9 % соответственно.

В региональном масштабе на рынке смартфонов Xiaomi занимает второе место в Латинской Америке, третье место в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и четвёртое место в Индии. На внутреннем рынке Китая доля компании на конец марта составила 16 %.

В четвёртом квартале 2025 года компания сообщила о росте средней продажной цены (Average Selling Price, ASP). Она выросла со 1211 юаней ($178) до 1310 юаней ($193) – на 8 % больше, чем в первом квартале прошлого года.

Xiaomi сохраняет сильные позиции на рынке фитнес-браслетов (третье место в мире, второе в Китае) и беспроводных наушников TWS (второе место в мире и в Китае). Однако компания выпала из мировой тройки лидеров среди производителей планшетов – сейчас она занимает лишь пятое место после падения на 13,6 %, в то время как доля Huawei выросла на 28,6 % и обеспечила компании третье место, а Lenovo с ростом на 20 % переместилась на четвёртую позицию в этом рейтинге.

В первом квартале этого года Xiaomi отгрузила 80 856 электромобилей. Основным локомотивом поставок электрокаров выступает серия Xiaomi YU7, которая по популярности быстро обогнала серию Xiaomi SU7.

Xiaomi сообщила об общей прибыли в размере 6,1 млрд юаней ($899 млн) за первый квартал 2026 года при выручке в 99,1 млрд юаней ($14,6 млрд). Это на 43,1 % меньше, чем прибыль в размере 10,7 млрд юаней ($1,577 млрд), зафиксированная в первом квартале прошлого года при выручке 111,3 млрд юаней ($16,4 млрд).