«Бонд, которого мы заслужили»: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman стартовал в Steam c «очень положительными» отзывами

Шпионский боевик 007 First Light от разработчиков из датской студии IO Interactive (серия Hitman) ещё официально не вышел, но уже получил первые отзывы от покупателей в цифровом магазине Steam.

Источник изображения: IO Interactive

Напомним, официально 007 First Light поступит в продажу лишь 27 мая, но с вечера 26-го числа доступна оформившим предзаказ. Стоимость игры составляет $70 — в российском сегменте проект не продаётся.

За неполные сутки со старта расширенного доступа 007 First Light получила в Steam более 2 тыс. (2,8 тыс. с учётом покупок вне Steam) «очень положительных» отзывов — рейтинг игры на площадке достиг 91 %.

Покупатели хвалят смесь геймплея Hitman и Uncharted, режиссуру, динамичный темп повествования, отражения в зеркалах (без трассировки лучей) и оптимизацию. «Бонд, которого мы заслужили», — гласит отзыв Melamoory.

В негативных отзывах доминируют жалобы на технические проблемы, отсутствие поддержки масштабирования AMD FSR 4.1, интеграцию Denuvo за два дня до релиза и излишнюю кинематографичность игры.

Тем временем пиковый онлайн 007 First Light в Steam ещё до официального релиза превысил 55,8 тыс. человек — это второй результат среди игр IO на площадке после Hitman 2 с 361 тыс. (достигнуто в ходе недели бесплатного доступа).

007 First Light создаётся для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Критики назвали новинку лучшей игрой о Джеймсе Бонде (как минимум со времён GoldenEye 007).

Теги: 007 first light, io interactive, приключенческий экшен, стелс-экшен
