Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией

На минувшей неделе Google анонсировала крупное обновление поисковой службы — она получила ещё больше функций искусственного интеллекта, что пришлось не по вкусу некоторым пользователям. Те, кто решил отказаться от Google, стали чаще выбирать ориентированную на конфиденциальность альтернативу в лице DuckDuckGo.

Широкое присутствие ИИ в поисковой машине Google вызвало некоторую критику. Одни отметили, что ИИ способен уничтожить привычный открытый интернет; другим не понравились многочисленные неточности в отчётах поискового чат-бота — «Обзоров от ИИ»; неприятным оказалось то, что Google не предоставила пользователям выбора; наконец, некоторые простые вещи усложнились — система отказалась производить поиск по слову «игнорируй». В ответ на это некоторые пользователи Google стали отказываться от него в пользу DuckDuckGo — ориентированного на конфиденциальность сервиса, у которого лишь 2 % поискового рынка в США.

«Google развёртывает ИИ в принудительном порядке, не давая возможности отказаться от него. В итоге их результаты становятся хуже, а не лучше. Мы хотим быть местом, где пользователи сами решают, сколько ИИ им нужно», — заявил гендиректор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg). В период с 20 по 25 мая количество установок приложения DuckDuckGo в США выросло на 18 % про сравнению с периодом с 13 по 18 мая; рост сохранялся шесть дней подряд и достиг пика в 30,5 % на 25 мая. На Apple iOS темпы роста оказались ещё выше: средний недельный рост составил 33 % с пиком 69,9 %. Посещаемость страницы поиска без ИИ показала средний рост 22,7 % за неделю с пиком в 27,7 % на 24 мая — на этой странице отключены все функции ИИ, такие как сгенерированные ИИ ответы и изображения.

У DuckDuckGo есть собственный чат-бот с ИИ Duck.ai. Он бесплатный и не требует учётной записи; здесь можно выбирать модели, в том числе Anthropic Claude 4.5 Haiku, Meta Llama 4 Scout, Mistral Small 3 24B и OpenAI GPT-5 mini. Все чаты являются приватными — DuckDuckGo удаляет IP-адрес пользователя ещё до того, как его запрос достигает поставщика модели. Компания заверяет, что не собирает историю поиска, журналы чатов, и эти данные не используются для обучения ИИ. В поиске DuckDuckGo есть функция по образцу «Обзоров от ИИ» в Google, но от неё можно отказаться; есть также фильтр ИИ-изображений — возможность исключить созданные ИИ картинки из поисковой выдачи. Две эти функции входят в число наиболее популярных на платформе.

Теги: google, duckduckgo, поиск, ии
