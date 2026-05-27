Роботакси Tesla сдуваются: на линии осталось всего 20 машин, несмотря на громкие обещания Маска

На бизнес, связанный с роботакси, компания Tesla делает серьёзную ставку в общении с инвесторами, но её практическая активность на этом направлении не отличается стабильностью роста. Напротив, с апреля этого года фактическое количество курсирующих в избранных городах США роботакси Tesla даже сократилось до 20 штук.

В конце апреля, как отмечает Electrek, на линии в техасских городах Остине, Далласе и Хьюстоне в среднем находилось около 25 активных роботакси, которые осуществляли перевозку пассажиров без присмотра водителя. Из них за последние семь дней активность сохраняли не более 17 или 20 штук. Поскольку в Остине они уже работают почти год, то именно там сосредоточены 14 из функционирующих машин, по 3 приходятся на Даллас и Остин, и в двух последних случаях никакого расширения парка по сравнению с апрелем не наблюдается.

Если добавить к имеющимся 20 лишённым водителей в салоне таксомоторам Tesla ещё 14, которые ездят в других населённых пунктах, получится довольно скромный парк из 34 машин. В апреле из 165 активных такси Tesla именно Калифорния обеспечивала 107, но теперь в районе залива Сан-Франциско работает на регулярной основе не более 9 штук. Данная деятельность хоть и считается коммерческой, страдает от многих ограничений, включая территорию осуществления поездок и длительное время ожидания, что явно не способствует росту популярности услуги. Вероятно, Tesla в последние месяцы стала больше задумываться о безопасности своих роботакси, что и вызвало сокращение фирменного таксопарка. Управляющее программное обеспечение продолжает совершенствоваться, и версия FSD v15 начнёт масштабно использоваться не ранее конца этого или начала следующего года, как ожидается.

Конкурирующая Waymo хоть и периодически отзывает свои роботакси для обновления ПО, сейчас осуществляет коммерческие перевозки пассажиров в гораздо большем количестве городов США, на более обширных площадях. Почти 3000 прототипов еженедельно осуществляют тысячи оплачиваемых поездок.