ИИ-пузырь раздувается: SK hynix вслед за Micron подорожала до $1 триллиона

Сегодня, 27 мая 2026 года, акции SK hynix прибавили в цене 11 %, и рыночная капитализация корейского производителя чипов памяти поднялась выше $1 трлн. За достижение ей следует благодарить инвесторов, которые активно вкладывают средства в связанных с отраслью искусственного интеллекта производителей полупроводников.

С начала года рост акций SK hynix составил около 250 % — этому способствовал растущий спрос на высокоскоростные компоненты памяти, которые используются в серверах и ускорителях ИИ. Компания выступает крупнейшим поставщиком памяти для Nvidia — мирового лидера в области оборудования для ИИ. Перед закрытием торгов акции SK hynix сократили рост и окончательный показатель составил 9,21 %; для сравнения, акции Samsung Electronics подорожали на 2,68 %. Американский производитель чипов памяти Micron также взял отметку в $1 трлн.

Samsung преодолела отметку в $1 трлн в начале месяца. На долю двух производителей чипов приходятся более 40 % южнокорейского индекса Kospi, то есть его динамика тесно связана с мировым спросом на полупроводники и чипы памяти для ИИ-оборудования. С начала года этот индекс вырос более чем вдвое. Такая концентрация грозит усилением волатильности рынка, а индекс может стать уязвимым к рискам, таким как сбои в цепочках поставок и охлаждение инвесторов к сегменту центров обработки данных.

Рост акций SK hynix ещё может продолжиться — прогнозы по прибыли компании опережают даже её стремительный рост акций, указывают эксперты.

Теги: sk hynix, рыночная стоимость, капитализация, триллион
