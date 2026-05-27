Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума

Рыночная капитализация компании Micron Technology впервые за свою историю во вторник ненадолго превысила отметку в $1 трлн, сообщает Reuters. Это событие стало кульминацией стремительного ралли, которое утвердило крупнейшего американского производителя чипов памяти в статусе одного из главных бенефициаров ИИ-бума.

Источник изображения: Micron Technology

Котировки акций Micron показали резкий рост после того, как брокерская компания UBS значительно повысила целевой ориентир по бумагам производителя. По мнению главного рыночного стратега B. Riley Wealth Арта Хогана (Art Hogan), преодоление триллионной отметки сигнализирует о колоссальном спросе на память, необходимую для работы дата-центров в условиях революции искусственного интеллекта. Инвесторы начали активнее вкладываться в компании, выигрывающие от масштабных затрат технологических гигантов, сместив фокус с производителей графических процессоров.

В то время как Nvidia создает процессоры для обучения ИИ-моделей, Micron специализируется на чипах для хранения и передачи данных, выводя США в гонку сильных игроков, где традиционно доминирует Азия. Южнокорейская компания Samsung Electronics уже достигла триллионной капитализации, а SK Hynix также приближается к этому показателю. При этом потенциальные сбои в работе Samsung из-за трудовых споров с профсоюзами могут спровоцировать дополнительный рост цен на рынке памяти на фоне уже существующего дефицита.

Выход в элитный клуб триллионеров знаменует уверенное восстановление Micron после постпандемийного периода, когда производители чипов страдали от переизбытка предложения и слабого спроса на потребительскую электронику. В первом квартале текущего года компания стала одним из фаворитов институциональных инвесторов. В частности, около 2440 фондов, включая Rockefeller Capital Management и Schroders, открыли новые позиции в её капитале. За последние двенадцать месяцев акции производителя выросли более чем в восемь раз благодаря сильным финансовым результатам и ограничению цепочек поставок.

Стремление технологических компаний к созданию общего искусственного интеллекта (AGI) сформировало острый дефицит памяти, из-за чего Micron уже распродала весь объём поставок чипов HBM на 2026 год и запустила производство продуктов следующего поколения HBM4. На этом фоне бумаги Micron подскочили на 17,4 %, достигнув отметки в $881,6, а аналитики UBS установили целевую цену на уровне $1625. Акции Micron торгуются с мультипликатором 8,42 к ожидаемой прибыли за следующие 12 месяцев, что значительно ниже показателей индексов S&P 500 (22,15) и Nasdaq 100 (26,23), сохраняя тем самым значительный потенциал дальнейшего роста.

Теги: micron technology, искусственный интеллект, акции, ии, капитализация
