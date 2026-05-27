ByteDance спустит почти всю прошлогоднюю прибыль на ИИ — капзатраты вырастут до $70 млрд

Гонка в сфере развития вычислительной инфраструктуры ИИ не ограничивается американскими компаниями, китайские конкуренты тоже стараются за ними успевать. По данным Bloomberg, владеющая TikTok компания ByteDance на капитальные затраты в этом году намерена направить $70 млрд, потратив на эти нужды значительную часть прошлогодней прибыли в размере $50 млрд.

Планы ByteDance в этой сфере носят предварительный характер и могут меняться несколько раз в квартал, поэтому фактическая сумма капитальных затрат компании на этот год может существенным образом отличаться от заявленной величины. В прошлом году на соответствующие нужды было направлено $25 млрд, а в следующем, при благоприятном стечении обстоятельств — может быть направлено уже $100 млрд.

Для сравнения, четвёртка американских техногигантов в лице Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta✴ в текущем году на строительство ИИ-инфраструктуры намерена сообща потратить $725 млрд. Получается, что в среднем на одну компанию придётся по $181 млрд капитальных затрат. Для сравнения, Tencent Holdings в прошлом году ограничилась капитальными затратами в сумме $11,7 млрд (на всех направлениях), у Alibaba сумма не превысила $18,6 млрд. В этом году первая из компаний хочет удвоить капитальные расходы в сфере ИИ как минимум до $5,3 млрд, вторая за последующие три года собирается направить на сегмент ИИ не менее $50 млрд капитальных затрат.

В случае с ByteDance о прямом сравнении с западными конкурентами говорить сложно хотя бы по той причине, что в Китае расходы на строительство ЦОД гораздо ниже. По сути, упоминаемых $70 млрд может хватить на строительство эквивалентных по своей производительности вычислительных мощностей по сравнению с американским соперником. Недавно стало известно, что ByteDance договорилась о закупке ИИ-чипов Qualcomm. На китайском рынке TikTok остаётся крупнейшей платформой коротких видео, потребности материнской ByteDance в обновлении парка оборудования и его увеличении достаточно велики. Непосредственно на развитие инфраструктуры ИИ в этом году ByteDance может направить около $30 млрд, как отмечалось ранее.