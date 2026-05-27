Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Европейские компании всё сильнее зависят...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Европейские компании всё сильнее зависят от Китая в производстве и поставках, несмотря на противодействие ЕС

Европейские компании наращивают производство в Китае, несмотря на стремление ЕС снизить риски и провести диверсификацию поставок. Согласно проведенному Торговой палатой Европейского союза в Китае опросу, почти треть респондентов сообщили, что они продолжают переносить производство в Китай, в то время как 37 % заявили, что не меняли свою стратегию цепочки поставок за последние два года, пишет CNBC.

Источник изображения: Hanny Naibaho/unsplash.com

Источник изображения: Hanny Naibaho/unsplash.com

В опросе, проведённом с января по февраль текущего года, приняли участие почти 300 компаний, чьи цепочки поставок связаны с материковым Китаем. Подавляющее большинство — 68 % респондентов — заявили, что либо остаются, либо расширяют свою деятельность в Китае, и лишь 7 % сообщили, что переносят производство за пределы страны или создают альтернативное производство в других регионах. В связи с этим Йенс Эскелунд (Jens Eskelund), президент Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае, отметил, что европейские компании продолжают всё больше зависеть от Китая как от места закупки и производства своей продукции.

На Китай приходится около 28 % товаров, производимых в мире, несмотря на ужесточение тарифной политики США и ЕС. Между тем около 24 % членов торговых палат ЕС, ответивших на вопрос о цепочках поставок, сообщили, что занимаются диверсификацией своей деятельности, расширяя производство в Китае и налаживая связи с альтернативными поставщиками в других странах.

Опрос показал, что одной из главных причин наращивания европейскими компаниями производства в Китае являются более низкие затраты. К тому же, столкнувшись с нехваткой рабочей силы, здесь многие компании быстро провели автоматизацию производства. «Разница в уровне автоматизации [по сравнению] с тем, что было два года назад, просто поразительна. Сейчас там никого нет», — говорит Денис Депу (Denis Depoux), старший партнёр, глобальный управляющий директор консалтинговой фирмы Roland Berger, комментируя своё посещение на этой неделе цехов частной китайской компании по производству меди.

Около трёх четвертей компаний ЕС, работающих в Китае, считают производственные мощности в стране более эффективными по сравнению с предприятиями в других странах. «В большинстве отраслей сегодня есть как минимум один китайский конкурент или международный конкурент, который использует китайские цепочки поставок», — отметил Эскелунд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND
ByteDance спустит почти всю прошлогоднюю прибыль на ИИ — капзатраты вырастут до $70 млрд
ИИ-пузырь раздувается: SK hynix вслед за Micron подорожала до $1 триллиона
Дефицит памяти взвинтит цены на смартфоны — рынок откатится к уровню 2013 года
Теги: ес, китай, производство, цепочка поставок, опрос
ес, китай, производство, цепочка поставок, опрос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft выпустила первое обновление, которое ускоряет Windows 11
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
CD Projekt Red в разгар слухов о третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала юбилейный стрим по «Кровь и вино»
«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе 12 мин.
CD Projekt Red анонсировала сюжетное дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3: Wild Hunt и повышение системных требований игры 2 ч.
Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском 2 ч.
ИИ уличили в расизме при найме на работу 3 ч.
Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5 3 ч.
Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком 4 ч.
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук 4 ч.
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией 4 ч.
Сайт для оформления виз в Великобританию случайно опубликовал десятки тысяч паспортов и селфи заявителей 4 ч.
Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette 9 ч.
Xiaomi теперь теряет по $5600 на каждом проданном электромобиле — в шесть раз больше, чем годом ранее 6 мин.
Опубликованы изображения и технические характеристики доступного смартфона Samsung Galaxy A27 7 мин.
Европейские компании всё сильнее зависят от Китая в производстве и поставках, несмотря на противодействие ЕС 8 мин.
ByteDance спустит почти всю прошлогоднюю прибыль на ИИ — капзатраты вырастут до $70 млрд 2 ч.
Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне 2 ч.
ИИ-пузырь раздувается: SK hynix вслед за Micron подорожала до $1 триллиона 2 ч.
Дженсен Хуанг: компании используют ИИ как удобное оправдание для массовых увольнений 2 ч.
Китайцы сделали роботу кисть с почти человеческой гибкостью — пожмёт руку, погладит и обнимет как человек 2 ч.
Китай перейдёт на уличные камеры с ИИ для продвинутой слежки за населением 3 ч.
Минцифры расширило список данных о россиянах, которые операторы должны передавать силовикам 3 ч.