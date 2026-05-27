Европейские компании всё сильнее зависят от Китая в производстве и поставках, несмотря на противодействие ЕС

Европейские компании наращивают производство в Китае, несмотря на стремление ЕС снизить риски и провести диверсификацию поставок. Согласно проведенному Торговой палатой Европейского союза в Китае опросу, почти треть респондентов сообщили, что они продолжают переносить производство в Китай, в то время как 37 % заявили, что не меняли свою стратегию цепочки поставок за последние два года, пишет CNBC.

В опросе, проведённом с января по февраль текущего года, приняли участие почти 300 компаний, чьи цепочки поставок связаны с материковым Китаем. Подавляющее большинство — 68 % респондентов — заявили, что либо остаются, либо расширяют свою деятельность в Китае, и лишь 7 % сообщили, что переносят производство за пределы страны или создают альтернативное производство в других регионах. В связи с этим Йенс Эскелунд (Jens Eskelund), президент Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае, отметил, что европейские компании продолжают всё больше зависеть от Китая как от места закупки и производства своей продукции.

На Китай приходится около 28 % товаров, производимых в мире, несмотря на ужесточение тарифной политики США и ЕС. Между тем около 24 % членов торговых палат ЕС, ответивших на вопрос о цепочках поставок, сообщили, что занимаются диверсификацией своей деятельности, расширяя производство в Китае и налаживая связи с альтернативными поставщиками в других странах.

Опрос показал, что одной из главных причин наращивания европейскими компаниями производства в Китае являются более низкие затраты. К тому же, столкнувшись с нехваткой рабочей силы, здесь многие компании быстро провели автоматизацию производства. «Разница в уровне автоматизации [по сравнению] с тем, что было два года назад, просто поразительна. Сейчас там никого нет», — говорит Денис Депу (Denis Depoux), старший партнёр, глобальный управляющий директор консалтинговой фирмы Roland Berger, комментируя своё посещение на этой неделе цехов частной китайской компании по производству меди.

Около трёх четвертей компаний ЕС, работающих в Китае, считают производственные мощности в стране более эффективными по сравнению с предприятиями в других странах. «В большинстве отраслей сегодня есть как минимум один китайский конкурент или международный конкурент, который использует китайские цепочки поставок», — отметил Эскелунд.