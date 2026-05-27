Беспилотный автобус в Гётеборге успел совершить только два рейса — и в него врезался трамвай

В шведском городе Гётеборге начал было функционировать сервис беспилотных автобусов, но его работу пришлось прервать, потому что уже на втором рейсе в резко затормозивший автобус врезался трамвай.

Источник изображения: drivesweden.net

Автобус на автопилоте должен был ходить по маршруту 169 от центрального вокзала Гётеборга до парка Лисеберг; он начал принимать пассажиров 25 мая. Вскоре после отправки во второй рейс в него врезался трамвай. Оба транспортных средства получили повреждения, и автобус был вынужден покинуть линию.

«В салоне находилось небольшое количество пассажиров. Никто серьёзно не пострадал, это самый важный результат. И автобус, и трамвай получили незначительные повреждения», — сообщил ресурсу The Register представитель ответственного за проект оператора автобусных перевозок Västtrafik.

Проект стартовал в 2024 году, а испытания должны были завершиться в 2027 году. В водительской кабине требуется присутствие человека, вмешательство которого должно быть минимальным. На задней части автобуса размещено предупреждение, что он может резко затормозить. Но в случае трамвая это, очевидно, не помогло: трамваи в городе имеют приоритет, потому что не могут объезжать препятствия.

«Сейчас мы проводим тщательный анализ инцидента совместно с заинтересованными сторонами, чтобы оперативно выяснить, что случилось», — добавили в Västtrafik.

Теги: швеция, автобус, автопилот, трамвай, дтп
