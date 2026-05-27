YouTube научился автоматически помечать видео, созданные с помощью ИИ

Сегодня компания YouTube объявила, что её внутренние системы будут автоматически помечать видео, если обнаружат использование «значительного фотореалистичного ИИ». Кроме того, метки ИИ теперь станут более заметными как в длинных видеороликах, так и в коротких видео YouTube Shorts.

Метки ИИ появились на платформе более двух лет назад, после того как YouTube обновил свою политику, добавив требование к авторам раскрывать информацию о реалистичном контенте, созданном с помощью ИИ. Видео, которые изображали какой-либо анимированный или вымышленный сценарий не требовали пометки.

YouTube заявляет, что политика видеосервиса в отношении маркировки ИИ не изменилась, но компания станет активнее контролировать контент на своей платформе. Этот шаг последовал за анонсом Google на конференции разработчиков Google I/O новой линейки мультимодальных ИИ-моделей Gemini Omni, способных создавать высококачественные видеоролики, отражающие понимание физики, культуры, истории и науки.

Начиная с мая, YouTube будет использовать новые технологии для идентификации контента, созданного с помощью ИИ, и соответствующей его маркировки. Это не снимает с создателей контента обязанности раскрывать информацию об использовании ИИ, но, если они этого не сделают, YouTube сам пометит видео.

Авторы, чей контент был неправильно идентифицирован, смогут изменить его статус, если только видео не было создано с помощью собственных инструментов ИИ YouTube, таких как Veo или Dream Screen. Метки также будут постоянно прикреплены к видео, если контент содержит метаданные C2PA, указывающие на то, что он был полностью создан с помощью ИИ.

YouTube также сделает свои метки ИИ более последовательными и заметными. Раньше метки появлялись в расширенном описании, если видео не затрагивало более деликатные темы, такие как здоровье или новости; в этом случае заметная метка появлялась непосредственно на самом видео. Теперь метки будут отображаться непосредственно под видеоплеером.

Компания заявила, что перемещение меток сделает их более заметными для людей, которые сталкиваются с фотореалистичным, изменённым или сгенерированным ИИ контентом на сайте. Для видео, созданных с помощью ИИ, которые лишь незначительно изменены, анимированы или нереалистичны метка будет отображаться только в расширенном описании. Метки ИИ не будут влиять на рекомендации видео или на возможность его монетизации.

Добавление функции автоматического обнаружения видео, сгенерированного ИИ, произошло вскоре после расширения функции обнаружения дипфейков на YouTube.

