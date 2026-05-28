OpenAI Foundation направит $250 млн на адаптацию работников в условиях экспансии ИИ

Некоммерческая организация OpenAI Foundation, владеющая долей в стартапе OpenAI, выделит стартовые $250 млн на поддержку работников и экономики в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. По сообщению Reuters, средства направят на исследования влияния технологий на рынок труда и поддержку специалистов, столкнувшихся с риском увольнения из-за автоматизации.

В официальном заявлении OpenAI Foundation подчёркивается, что текущие темпы технологических изменений оставляют слишком мало времени для адаптации, а цена ошибки может оказаться критической для общества. Растущая обеспокоенность судьбой рынка труда небезосновательна ввиду того, что активное использование ИИ для автоматизации задач, включая написание кода, уже спровоцировало определённый страх перед массовой безработицей. Более того, ряд крупных корпораций, среди которых Block и Standard Chartered, прямо назвали повышение эффективности за счёт нейросетей главной причиной недавнего сокращения штата. Чтобы прогнозировать подобные макроэкономические сдвиги, фонд также заинтересован в проектах, использующих ИИ-симуляции для моделирования будущих экономических сценариев.

Для реализации этих планов OpenAI Foundation в настоящее время формирует собственную команду специалистов. В отличие от традиционных благотворительных структур, организация планирует не ограничиваться лишь распределением грантов среди сторонних некоммерческих институтов. Ожидается, что часть программ фонд будет запускать и курировать напрямую, отказавшись от роли исключительно финансового посредника. Первые конкретные инициативы в рамках нового подхода будут представлены до конца текущего года.

Столь масштабное финансирование, как отмечает Reuters, стало возможным благодаря реструктуризации OpenAI, проведённой в прошлом году. По её итогам благотворительный фонд получил 26-процентную долю в коммерческом подразделении стартапа, что сделало его одной из крупнейших некоммерческих организаций в мире. Ранее, в марте, компания уже взяла на себя обязательство инвестировать через этот фонд не менее $1 млрд в проекты, связанные с ИИ, включая медико-биологические науки и общественные программы. На момент завершения реструктуризации стоимость полученной фондом доли оценивалась в $130 млрд.