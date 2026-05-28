Meta✴ начала внедрение платных подписок в Instagram✴, Facebook✴ и WhatsApp

После нескольких месяцев закрытого публичного тестирования Meta✴ Platforms приступила к развёртыванию платных подписок для всех пользователей Instagram✴, Facebook✴ и WhatsApp. Тарифные планы Instagram✴ Plus, Facebook✴ Plus и WhatsApp Plus откроют доступ к закрытым для бесплатных пользователей функциям, например, подробной статистике историй в Instagram✴ и Facebook✴, функции продления исчезающих постов более чем на 24 часа, пользовательским темам оформления и реакциям.

Что касается стоимости платных подписок на сервисы Meta✴, то за Instagram✴ Plus и Facebook✴ Plus предлагается платить по $3,99 в месяц, а за WhatsApp Plus — $2,99 в месяц. Параллельно с этим компания готовится приступить к тестированию новых платных подписок для своих ИИ-сервисов, бизнес-аккаунтов и аккаунтов авторов контента. Это процесс будет проходить в рамках программы Meta✴ One.

О тестировании платных подписок в сервисах Meta✴ стало известно несколько месяцев назад, когда в сети появились скриншоты Instagram✴ Plus. В рамках этапа тестирования пользователям была доступна возможность выбора нескольких аудиторий для публикуемых Stories, функция поиска по спискам зрителей, продление срока действия Stories более чем на 24 часа и др. В дополнение к этому появилось реакция «суперсердце», доступная только подписчикам Instagram✴ Plus.

Что касается упомянутого ранее бренда Meta✴ One, то он объединит все программы, в рамках которых компания тестирует платные подписки для разных продуктов. Уже сейчас Meta✴ тестируют платную подписку на своего ИИ-помощника, который в будущем можно будет использовать бесплатно в ограниченном режиме. В дополнение к этому разработчики введут ограничение на генерацию изображений и видео, которое не затронет платных подписчиков. В компании уточнили, что Meta✴ AI останется бесплатным, но с рядом ограничений, для отмены которых потребуется оформить платную подписку.