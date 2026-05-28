HP Inc призвала готовиться к сохранению роста цен на память во втором полугодии

Американская компания HP Inc. входит в тройку крупнейших производителей ПК, поэтому её квартальная отчётность в значительной мере позволяет судить о положении дел в отрасли в целом. Представители HP Inc. на квартальном мероприятии не стали скрывать, что тенденция к росту цен на память сохранится и во второй половине текущего года.

С данным явлением компания пытается бороться разными способами, включая повышение цен на свою продукцию для минимизации финансовых потерь, расширение круга поставщиков памяти и пересмотр конфигурации некоторых продуктов в сторону уменьшения используемого объёма памяти. Во втором полугодии, как заявил временно исполняющий обязанности генерального директора HP Inc. Брюс Бруссар (Bruce Broussard), ситуация на рынке памяти и накопителей продолжит оставаться напряжённой, а потому цены будут расти.

По сравнению с более ранним прогнозом, HP Inc. несколько сузила диапазон прогнозируемого удельного дохода на одну акцию. Если в феврале по итогам фискального года она рассчитывала получить от $2,9 до $3,2 на одну акцию, то теперь верхняя граница диапазона опущена до $3,1 на акцию. По итогам второго квартала фискального 2026 года, который недавно завершился, HP Inc. увеличила совокупную выручку на 9 % до $14,4 млрд, а в сегменте персональных систем выручка выросла на 13,2 % до $10,2 млрд в годовом сравнении. Операционная прибыль в сумме $1,3 млрд на 59 % определялась подразделением устройств печати, на оставшиеся 41 % — персональными системами.

Общая выручка HP Inc. за период на 54 % формировалась корпоративными продажами персональных систем, частные клиенты обеспечили только 17 % выручки при покупке персональных систем. Расходные материалы принесли 19 % всей квартальной выручки, непосредственно продажи устройств печати обеспечили 8 % выручки за счёт корпоративного сектора и только 2 % среди частных покупателей. В общей сложности, ПК (персональные системы) обеспечили 71 % выручки компании в минувшем квартале, на устройства печати и расходные материалы к ним пришлись оставшиеся 29 %.

Направление персональных систем на 76 % формировало свою выручку в корпоративном сегменте, оставшиеся 24 % пришлись на частных клиентов. В количественном выражении продажи ПК падали как в корпоративном сегменте (на 7 %), так и в потребительском (на 8 %). Это не помешало компании на 14 % увеличить выручку от реализации ПК в корпоративном секторе, и на 10 % в потребительском. Во втором полугодии объёмы поставок ПК должны сократиться на 18–19 %, как прогнозирует руководство компании.

Подчёркивается, что на долю ПК с функцией локального ускорения ИИ пришлось 44 % общего объёма поставок. Кварталом ранее этот показатель достигал 35 %. В следующем фискальном году доля ИИ-ПК вырастет до 70 %, а ещё через год преодолеет рубеж в 70 %.

В сегменте систем печати 66 % всей выручки принесла реализация расходных материалов, продажи устройств печати в корпоративном секторе обеспечили 28 % выручки, оставшиеся 6 % пришлись на потребительский рынок устройств печати. Выручка в сегменте систем печати год к году не изменилась, оставшись на уровне $4,2 млрд. Количество проданных устройств печати сократилось на 7 % в целом, выручка от их реализации в потребительском секторе упала на 10 %, в корпоративном осталась на уровне прошлого года. Расходные материалы принесли HP Inc. примерно столько же выручки, как год назад.

По словам руководства компании, некоторые из клиентов в прошлом квартале покупали больше её продукции, чем фактически требовалось, поскольку они опасаются дальнейшего роста цен. Это подняло совокупную выручку HP Inc. на два или три процентных пункта. Рост цен на память продолжит негативно влиять на норму прибыли компании в этом фискальном году, и только в следующем могут появиться условия для её последовательного повышения. Акции HP Inc. после закрытия торгов выросли в цене на 15 %, отчасти благодаря превышению фактическими результатами минувшего квартала прогнозных величин. Сейчас, по данным IDC, этот американский производитель занимает второе место и 17,9 % мирового рынка ПК, уступая только китайской Lenovo с её 24,4 %.

