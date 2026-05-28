CD Projekt Red успокоила пользователей Windows 10 насчёт новых системных требований The Witcher 3: Wild Hunt

Вчерашнее предупреждение CD Projekt Red о скором повышении системных требований фэнтезийного ролевого боевика The Witcher 3: Wild Hunt потребовало пояснений от польской студии.

Напомним, к выходу сюжетного дополнения «Баллады прошлого» (Songs of the Past) игра лишится поддержки Windows 10, жёстких дисков (HDD) и перестанет работать на несовместимых с Windows 11 процессорах и видеокартах.

Фанатов The Witcher 3, ещё использующих Windows 10, новые системные требования насторожили. Опасения игроков прокомментировала глава отдела игрового опыта и безопасности CDPR Каролина Невенгловская (Karolina Niewęgłowska).

Изменение системных требований не означает, что The Witcher 3 перестанет запускаться на Windows 10 — просто студия не может гарантировать работу игры на ОС, так как больше не использует её для тестирования новых релизов.

Невенгловская также напомнила, что у владельцев The Witcher 3: Wild Hunt есть и будет возможность вернуться к более ранней версии игры. Сейчас — к «Классической» (1.32), а в будущем — к текущей сборке (4.04).

«Наша цель — предоставить вам наилучший возможный опыт. А для операционной системы, которую не используем, мы это сделать не можем», — заявила Невенгловская в отношении отказа от поддержки Windows 10.

Релиз «Баллад прошлого» (Songs of the Past) ожидается в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Игрокам вновь достанется роль ведьмака Геральта из Ривии. Подробностями поделятся в конце лета.

