Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie

Разработчики из Halo Studios (в прошлом 343 Industries) не спешат раскрывать дату выхода ремейка культового научно-фантастического шутера Halo: Combat Evolved от студии Bungie, однако, похоже, релиз уже не за горами.

Напомним, Halo: Campaign Evolved (именно так называется ремейк) была представлена прошлой осенью и готовилась к релизу в 2026 году. Согласно информации старшего редактора The Verge Тома Уоррена (Tom Warren), речь идёт про лето.

Как сообщает польский портал PPE.pl со ссылкой на инсайдера Graczdari, Halo: Campaign Evolved поступит в продажу 30 июля 2026 года. Стоимость игры на консолях якобы составит $60.

Стоит отметить, что Graczdari связан с продажей физических копий игр в Европе и ранее (среди прочего) предсказал перенос Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5, а также дату выхода PS5-версии Starfield.

Что касается сроков официального анонса, то в редакции PPE.pl уверены: Halo: Campaign Evolved станет частью предстоящей игровой презентации Xbox Games Showcase 2026 (запланирована на 7 июня).

Ремейк базируется на Unreal Engine 5 и предложит обновлённую версию лишь сюжетной кампании Halo: Combat Evolved, без мультиплеера. Новый контент создан в UE5, тогда как геймплей основывается на старом коде.

Halo: Campaign Evolved выйдет на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Обещают геймплейные улучшения, новое оружие и сюжетные миссии, кооператив и текстовый перевод на русский язык.