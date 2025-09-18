Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Si...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5

Как показали Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle и другие, игры от внутренних студий Microsoft пользуются большим спросом на PS5. Похоже, к посадке на японскую консоль готовится ещё один эксклюзив экосистемы Xbox.

Источник изображения: Push Square

Источник изображения: Push Square

Польский портал PPE.pl со ссылкой на собственные источники сообщает, что следующим эксклюзивом Xbox на PlayStation станет авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 от Xbox Game Studios и разработчиков из Asobo Studio.

По данным редакции PPE.pl, премьера Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5 состоится уже совсем скоро — на протяжении ноября текущего года. Другими словами, официальный анонс должен быть не за горами.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Ранее сообщалось, что Xbox в рамках японской игровой выставки Tokyo Game Show 2025 проведёт прямую трансляцию с «захватывающими новостями» от студий Microsoft Gaming и партнёров Xbox по всему миру.

Презентация Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast стартует 25 сентября в 13:00 по московскому времени (YouTube, Twitch). Вполне возможно, Microsoft Flight Simulator 2024 для PS5 (консоль всё-таки японская) представят именно там.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Microsoft Flight Simulator 2024 вышла 19 ноября 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass. Игра предлагает новый режим карьеры, улучшенную симуляцию и самое детальное воссоздание Земли.

Релиз Microsoft Flight Simulator 2024 оказался омрачён техническими проблемами. Самые критические из них решили оперативно, однако окончательно игру не починили — обзоры в Steam до сих пор «смешанные» (рейтинг 48 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной
Градостроительная стратегия Frostpunk 2 вышла на консолях, а версия для ПК получила полную поддержку геймпадов
Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции
Теги: microsoft flight simulator 2024, asobo studio, xbox game studios, симулятор, playstation
microsoft flight simulator 2024, asobo studio, xbox game studios, симулятор, playstation
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 2 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 2 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 2 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast 2 ч.
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной 3 ч.
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс. 3 ч.
С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее 4 ч.
Градостроительная стратегия Frostpunk 2 вышла на консолях, а версия для ПК получила полную поддержку геймпадов 4 ч.
Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции 5 ч.
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia 7 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 37 мин.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 49 мин.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 2 ч.
AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине 3 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 3 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 3 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 3 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 3 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 4 ч.
Стартап Carbon3.ai намерен развернуть в Великобритании экологичную суверенную ИИ-инфраструктуру 5 ч.