Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5

Как показали Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle и другие, игры от внутренних студий Microsoft пользуются большим спросом на PS5. Похоже, к посадке на японскую консоль готовится ещё один эксклюзив экосистемы Xbox.

Польский портал PPE.pl со ссылкой на собственные источники сообщает, что следующим эксклюзивом Xbox на PlayStation станет авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 от Xbox Game Studios и разработчиков из Asobo Studio.

По данным редакции PPE.pl, премьера Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5 состоится уже совсем скоро — на протяжении ноября текущего года. Другими словами, официальный анонс должен быть не за горами.

Ранее сообщалось, что Xbox в рамках японской игровой выставки Tokyo Game Show 2025 проведёт прямую трансляцию с «захватывающими новостями» от студий Microsoft Gaming и партнёров Xbox по всему миру.

Презентация Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast стартует 25 сентября в 13:00 по московскому времени (YouTube, Twitch). Вполне возможно, Microsoft Flight Simulator 2024 для PS5 (консоль всё-таки японская) представят именно там.

Microsoft Flight Simulator 2024 вышла 19 ноября 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass. Игра предлагает новый режим карьеры, улучшенную симуляцию и самое детальное воссоздание Земли.

Релиз Microsoft Flight Simulator 2024 оказался омрачён техническими проблемами. Самые критические из них решили оперативно, однако окончательно игру не починили — обзоры в Steam до сих пор «смешанные» (рейтинг 48 %).