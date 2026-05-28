Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Marvell рассчитывает к 2029 году зарабат...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Marvell рассчитывает к 2029 году зарабатывать на ИИ-чипах более $10 млрд в год

Облачные гиганты в условиях бурного развития вычислительной инфраструктуры начинают всё чаще задумываться о создании специально адаптированных под свои нужды ИИ-чипов. Компания Marvell Technology подобные услуги готова оказывать, и к 2029 фискальному году рассчитывает получать в этой сфере более $10 млрд выручки в год.

Источник изображения: Marvell Technology

Источник изображения: Marvell Technology

Для понимания, 2027 фискальный год в календаре Marvell завершится 31 января следующего года, поэтому указанную выручку на направлении кастомных ИИ-чипов компания должна получить уже к началу 2029 календарного года. В следующем фискальном году Marvell рассчитывает выручить около $16,5 млрд против прежних заложенных в прогноз $15 млрд. По итогам текущего фискального квартала компания ожидает выручить $2,7 млрд, что выше консенсус-прогноза LSEG. Ожидаемая компанией удельная выручка должна составить 93 цента на одну акцию, что также превышает ожидания аналитиков.

Генеральный директор Marvell Technology Мэтт Мёрфи (Matt Murphy) пояснил, что компания взаимодействует в сфере создания кастомных чипов со всеми американскими гиперскейлерами. Если учесть, что они готовы только в этом году направить на развитие собственной вычислительной инфраструктуры около $725 млрд, то Marvell наверняка сможет неплохо заработать на таком взаимодействии. В этом году серверная выручка Marvell должна вырасти на 50 %. В прошлом квартале компания выручила в данном сегменте $1,83 млрд. Общая выручка Marvell Technology увеличилась на 28 % до $2,42 млрд, превысив ожидаемую аналитиками сумму $2,4 млрд. Удельный доход на акцию в размере 80 центов также оказался выше ожиданий (79 центов).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Из-за ИИ-бума TSMC повысит цены на 3-нм чипы на 15 % в этом году и ещё на 10 % — в следующем
Nvidia с помощью Corning заменит тысячи медных кабелей в дата-центрах оптикой — ради скорости и экономии энергии
Qualcomm готовится поставлять чипы гиперскейлеру — инвесторы довольны, поскольку на мобильном направлении не всё гладко
OpenAI Foundation направит $250 млн на адаптацию работников в условиях экспансии ИИ
MediaTek представила чип Dimensity 8550 для мощных смартфонов среднего уровня — он поддерживает Gemini Nano v3
Беспилотный автобус в Гётеборге успел совершить только два рейса — и в него врезался трамвай
Теги: marvell, ии-чип, ии, производство микросхем, ии-бум
marvell, ии-чип, ии, производство микросхем, ии-бум
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе
Valve возобновила продажи Steam Deck, но цена взлетела на сотни долларов
Microsoft выпустила первое обновление, которое ускоряет Windows 11
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 48 мин.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 48 мин.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 51 мин.
CD Projekt Red успокоила пользователей Windows 10 насчёт новых системных требований The Witcher 3: Wild Hunt 53 мин.
Meta начала внедрение платных подписок в Instagram, Facebook и WhatsApp 2 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 10 ч.
Google и CrowdStrike обезвредили ботнет Glassworm, два года атаковавший разработчиков открытого ПО 10 ч.
«Удивит и впечатлит людей»: инсайдеры раскрыли название, место анонса и дату выхода ремейка Rayman Legends 11 ч.
Avanpost открыла публичное тестирование облачного сервиса Avanpost Identity Cloud 12 ч.
Telegram в России оштрафовали в третий раз за месяц 13 ч.
ИИ осветят путь: Goldman Sachs прогнозирует резкий рост рынка оптических сетей 35 мин.
Новая статья: Обзор HONOR 600: смартфон для реальных пацанов 41 мин.
Джаред Лето предложил поклонникам сканировать глаза при покупке билетов на концерты 44 мин.
Стартовали российские продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и приём предзаказов на Watch Fit 5 Pro 48 мин.
Marvell рассчитывает к 2029 году зарабатывать на ИИ-чипах более $10 млрд в год 2 ч.
HP Inc призвала готовиться к сохранению роста цен на память во втором полугодии 3 ч.
OpenAI Foundation направит $250 млн на адаптацию работников в условиях экспансии ИИ 5 ч.
Китайский производитель памяти CXMT готовит крупнейшее за последние годы IPO, чтобы бросить вызов Samsung и Micron 11 ч.
Американский стартап в 1000 раз ускорил протипирование печатных плат — жидкий металл меняет разводку печатных плат почти мгновенно 13 ч.
Будущие смартфоны Huawei Mate 90 получат процессор Kirin на аналоге 3-нм техпроцесса 13 ч.