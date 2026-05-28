Marvell рассчитывает к 2029 году зарабатывать на ИИ-чипах более $10 млрд в год

Облачные гиганты в условиях бурного развития вычислительной инфраструктуры начинают всё чаще задумываться о создании специально адаптированных под свои нужды ИИ-чипов. Компания Marvell Technology подобные услуги готова оказывать, и к 2029 фискальному году рассчитывает получать в этой сфере более $10 млрд выручки в год.

Для понимания, 2027 фискальный год в календаре Marvell завершится 31 января следующего года, поэтому указанную выручку на направлении кастомных ИИ-чипов компания должна получить уже к началу 2029 календарного года. В следующем фискальном году Marvell рассчитывает выручить около $16,5 млрд против прежних заложенных в прогноз $15 млрд. По итогам текущего фискального квартала компания ожидает выручить $2,7 млрд, что выше консенсус-прогноза LSEG. Ожидаемая компанией удельная выручка должна составить 93 цента на одну акцию, что также превышает ожидания аналитиков.

Генеральный директор Marvell Technology Мэтт Мёрфи (Matt Murphy) пояснил, что компания взаимодействует в сфере создания кастомных чипов со всеми американскими гиперскейлерами. Если учесть, что они готовы только в этом году направить на развитие собственной вычислительной инфраструктуры около $725 млрд, то Marvell наверняка сможет неплохо заработать на таком взаимодействии. В этом году серверная выручка Marvell должна вырасти на 50 %. В прошлом квартале компания выручила в данном сегменте $1,83 млрд. Общая выручка Marvell Technology увеличилась на 28 % до $2,42 млрд, превысив ожидаемую аналитиками сумму $2,4 млрд. Удельный доход на акцию в размере 80 центов также оказался выше ожиданий (79 центов).