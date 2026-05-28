ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров

Недавно стало известно об интересе китайской ByteDance к ИИ-чипам производства Qualcomm, но ими дело не ограничится, как поясняет Reuters со ссылкой на собственные источники. Китайский техногигант разрабатывает собственные центральные процессоры, которые будет применять в своей вычислительной инфраструктуре.

Подобные шаги ByteDance отражают не только тенденцию к смещению фокуса в сторону инференса в сфере вычислительных нагрузок, но и формирующийся дефицит центральных процессоров серверного класса, о котором не стесняется открыто говорить руководство Intel и AMD, например. Американские техногиганты типа Google, Amazon и Microsoft уже давно разрабатывают собственные ИИ-чипы, поэтому для ByteDance аналогичные меры оказались вполне ожидаемыми.

Процессоры собственной разработки, как считается, помогут ByteDance подготовить свою вычислительную инфраструктуру к выпуску агентских программных решений, включая платформу Coze. Пока проект разработки собственных процессоров находится на ранней стадии реализации, но ByteDance уже обратилась к нескольким разработчикам чипов, чтобы те не только помогли создать процессоры, но и получить доступ к производственным мощностям подрядчиков типа той же TSMC в условиях дефицита.

Как сообщается, ByteDance собирается использовать как Arm-совместимую архитектуру, так и RISC-V, чтобы на определённом этапе понять, какая из них лучше соответствует её долгосрочным целям. В серийное производство будет запущено решение на той архитектуре, которая окажется более предпочтительной для самой ByteDance. Полагаться на серверные процессоры Intel и AMD этой компании становится всё дороже, поскольку эти поставщики за последние несколько месяцев подняли цены на свою продукцию на величину от 10 до 35 %. Nvidia также претендует на свою долю рынка при помощи центральных процессоров Vera и унаследованных от стартапа Groq технологий.

Теги: bytedance, tiktok, ии-чип
