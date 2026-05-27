Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ

Американская компания Qualcomm заключила соглашение с владельцем TikTok — китайской компанией ByteDance, о поставке чипов для центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник изображения: Qualcomm

ByteDance планирует закупить миллионы чипов Qualcomm, известных как специализированные интегральные схемы (ASIC), сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер. Эти чипы необходимы для работы программного обеспечения ИИ-агентов социальной сети. Bloomberg сообщает, что представители компании Qualcomm из Сан-Диего отказались от комментариев. Представитель ByteDance также не ответил на запросы о комментариях.

Китайский технологический гигант готов стать одним из первых крупных клиентов американского производителя чипов в закупках специализированных ASIC для ИИ. Генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) ранее заявлял, что компания начинает искать клиентов для этих чипов. В ходе телефонной конференции после публикации финансовых результатов в прошлом месяце он упомянул «взаимодействие» с рядом компаний. Амон не назвал потенциальных клиентов, но эти замечания помогли спровоцировать рост акций Qualcomm.

Qualcomm давно стремится укрепить свои позиции в индустрии чипов для искусственного интеллекта, но поиск клиентов остаётся ключевой проблемой. Nvidia по-прежнему доминирует на рынке чипов для вычислений с использованием ИИ, хотя AMD, Broadcom и Google (Alphabet Inc.) также добиваются успехов.

Партнёрство Qualcomm с ByteDance может предоставить для первой важные возможности: крупного клиента и путь в один из самых быстрорастущих сегментов полупроводниковой промышленности. Американская компания сейчас производит чипы через таких партнёров, как TSMC. Пока чипы Qualcomm соответствуют юридически допустимым вычислительным параметрам, их поставки не будут нарушать существующих ограничений США на производство чипов для ИИ для китайских компаний, таких как ByteDance.

Сама ByteDance тем временем наращивает свои расходы в области ИИ. Как сообщила ранее в этом месяце газета South China Morning Post, компания увеличила свой бюджет на инфраструктуру ИИ на 25 % до 200 млрд юаней ($29,4 млрд).

По данным Bloomberg Intelligence, программное обеспечение Doubao от ByteDance — аналогичное ChatGPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Gemini от Google — было самым скачиваемым чат-ботом с ИИ в Китае большую часть прошлого года.

Теги: qualcomm, bytedance, asic, сделка, ии
