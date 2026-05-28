«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human

Бывший руководитель франшизы зомби-боевиков в открытом мире Dying Light Тимон Смектала (Tymon Smektala) прокомментировал уроки, вынесенные студией Techland из неудач Dying Light 2 Stay Human.

Напомним, Dying Light 2 стала финансовым успехом, однако, по словам Смекталы, разочаровала хардкорных фанатов. Игра потеряла то, что делало оригинальную Dying Light особенной: остроту, угрозу, хоррор, напряжение.

Смектала уверен, что франшизу формирует не только великое видение, но и создающие уникальные ощущения от игры мелкие детали: «Мы быстро поняли это, когда выпустили Dying Light 2 в 2022 году. Это был тяжёлый урок».

Проблемы DL2 ветеран Techland объясняет сочетанием фокуса на дедлайнах, работы над новым движком и другими вызовами, которые исказили перспективу. В пострелизных обновлениях студия попыталась угодить всем, но это не сработало.

«Одни хотят больше остроты, другие — элементов RPG, паркура. Бои могут быть менее кровавыми, более кровавыми. Реализм, power fantasy, снова первая игра или что-то новое. Хочешь дать всем всё и сразу, но это ловушка», — считает Смектала.

Со временем команда осознала, что «количество не переходит в качество», и приступила с этим подходом к созданию Dying Light: The Beast: «Качество ключевых элементов важнее удовлетворения всех потребностей и ожиданий».

Судя по всему, техника сработала. Dying Light: The Beast заслужила от пользователей Steam «очень положительные» отзывы (рейтинг 87 %), а Dying Light 2 после всех обновлений довольствуется «в основном положительными» (79 %).

