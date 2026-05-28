Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Один из крупных производителей серверов ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся

В контексте бума ИИ чаще принято говорить о дефиците микросхем памяти, но это не значит, что устранение этого «узкого места» решит все проблемы отрасли раз и навсегда. Представители контрактного бизнеса по производству серверных систем утверждают, что дефицит компонентов будет возникать непредсказуемо на самых разных направлениях, а высокий спрос на серверы будет сохраняться на протяжении ближайших трёх–пяти лет.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Активное расширение производства, по словам представителей Wiwynn, не позволяет с точностью предугадать, в доступность какого вида компонентов в необходимых количествах упрётся развитие всей ИИ-отрасли. «Те компоненты, которые оказываются в дефиците, буквально меняются каждый год», — пояснила председатель совета директоров компании Эмили Хон (Emily Hong) в интервью Bloomberg News. Облегчение ситуации с их доступностью может наступить в конце 2027 или 2028 году, как она пояснила.

Wiwynn входит в тройку крупнейших контрактных производителей серверного оборудования для вычислительной инфраструктуры ИИ. Помимо этой тайваньской компании, в неё входят Foxconn и Quanta Computer. Сейчас Wiwynn более 80 % выручки получает в США, поставляя туда серверные системы для ЦОД. По мнению главы компании, в ближайшие годы США продолжит оставаться основным направлением расширения вычислительной инфраструктуры. Уже сейчас в Техасе функционирует первый завод по сборке серверов в США, принадлежащий Wiwynn, за два последующих года она собирается построить там ещё три таких же. Свои предприятия в Техас компании удалось обеспечить необходимыми энергетическими ресурсами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бум ИИ разогнал апрельскую выручку Foxconn почти на 30 %
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 %
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ
TSMC повысит премии сотрудникам более чем на 30 % после волнений в коллективе
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
Marvell рассчитывает к 2029 году зарабатывать на ИИ-чипах более $10 млрд в год
Теги: nvidia, ии, ии-бум, wiwynn, дефицит
nvidia, ии, ии-бум, wiwynn, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
LG задумалась о продаже своего 60-летнего телевизионного бизнеса китайской Hisense
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 22 мин.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 54 мин.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 2 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 3 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 4 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 4 ч.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 5 ч.
Meta запустила платные подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц 5 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 13 ч.
Google и CrowdStrike обезвредили ботнет Glassworm, два года атаковавший разработчиков открытого ПО 13 ч.
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325 30 мин.
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision 42 мин.
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся 52 мин.
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD 2 ч.
Broadcom представила высокоинтегрированные SoC для маршрутизаторов Wi-Fi 8 2 ч.
TSMC повысит премии сотрудникам более чем на 30 % после волнений в коллективе 3 ч.
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров 3 ч.
Cisco добавит поддержку SONiC в коммутаторы N9000 для ЦОД 3 ч.
В Великобритании выставили на аукцион три суперкомпьютера Cray из 1990-х 3 ч.
ИИ осветят путь: Goldman Sachs прогнозирует резкий рост рынка оптических сетей 4 ч.