Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся

В контексте бума ИИ чаще принято говорить о дефиците микросхем памяти, но это не значит, что устранение этого «узкого места» решит все проблемы отрасли раз и навсегда. Представители контрактного бизнеса по производству серверных систем утверждают, что дефицит компонентов будет возникать непредсказуемо на самых разных направлениях, а высокий спрос на серверы будет сохраняться на протяжении ближайших трёх–пяти лет.

Активное расширение производства, по словам представителей Wiwynn, не позволяет с точностью предугадать, в доступность какого вида компонентов в необходимых количествах упрётся развитие всей ИИ-отрасли. «Те компоненты, которые оказываются в дефиците, буквально меняются каждый год», — пояснила председатель совета директоров компании Эмили Хон (Emily Hong) в интервью Bloomberg News. Облегчение ситуации с их доступностью может наступить в конце 2027 или 2028 году, как она пояснила.

Wiwynn входит в тройку крупнейших контрактных производителей серверного оборудования для вычислительной инфраструктуры ИИ. Помимо этой тайваньской компании, в неё входят Foxconn и Quanta Computer. Сейчас Wiwynn более 80 % выручки получает в США, поставляя туда серверные системы для ЦОД. По мнению главы компании, в ближайшие годы США продолжит оставаться основным направлением расширения вычислительной инфраструктуры. Уже сейчас в Техасе функционирует первый завод по сборке серверов в США, принадлежащий Wiwynn, за два последующих года она собирается построить там ещё три таких же. Свои предприятия в Техас компании удалось обеспечить необходимыми энергетическими ресурсами.