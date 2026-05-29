Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит

Бум искусственного интеллекта постепенно приносит выгоду всем участникам цепочек поставок компонентов для вычислительной инфраструктуры. Не остаются в стороне и производители оборудования, которое используется для выпуска самых разных чипов. Руководство Applied Materials убеждено, например, что сейчас — лучший период в истории полупроводниковой отрасли в целом, и этой компании в отдельности.

Источник изображения: Applied Materials

Генеральный директор этого американского производителя литографического оборудования Гэри Дикерсон (Gary Dickerson) подобными мыслями поделился в интервью каналу CNBC. По его словам, ИИ формирует невероятно высокий спрос на вычислительные мощности. К прежней цикличности спроса отрасль уже не вернётся, как убеждён Дикерсон. Он убеждён, что спрос будет расти в ближайшие несколько лет. Компания уже обсуждает поставки оборудования со своими клиентами, которые охватывают период с 2027 по 2028 годы.

Сделанные Applied Materials капитальные вложения в расширение своих производственных мощностей, как отмечает Дикерсон, фактически позволяют компании удвоить объёмы выпуска продукции, но даже если это произойдёт, спрос будет расти опережающими темпами. «ИИ трансформирует все отрасли. Это самая многообещающая инновация в нашей жизни», — пояснил глава компании. Заметим, что не все поставщики комплектующих разделают подобный оптимизм. Руководство Seagate, например, недавно выразило сомнение в целесообразности ввода в строй новых предприятий. Правда, этот производитель жёстких дисков попутно пояснил, что собирается наращивать их удельную ёмкость, а не наращивать объёмы производства в штуках.

Теги: applied materials, производство микросхем, ии-бум, литография
