Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00

Нашумевший фэнтезийный приключенческий экшен с открытым миром Crimson Desert от южнокорейского издателя и разработчика Pearl Abyss получил новый крупный патч спустя всего неделю после предыдущего.

Патч 1.09.00 предназначен для всех целевых платформ Crimson Desert, но владельцам игры в App Store и на консолях Xbox придётся подождать — апдейт ещё находится в процессе применения.

Основными изменениями в 1.09.00 стала долгожданная перенастройка управления на контроллере (но не на клавиатуре), ещё около 30 потенциальных питомцев, а также улучшенная посадка семян (теперь их можно назначать в быстрые слоты).

Кроме того, в 1.09.00 реализовали новые навыки для Унки и Дамианы, добавили эксклюзивные анимации поднятия на руки и отпускания для некоторых питомцев, а также улучшили отображение цветов при покраске и изменении внешности.

Разработчики исправили неестественные анимации приземления игрока и бросания трупа, устранили непреднамеренную жертву легендарной рыбы и починили параметр «Тени солнца/луны с трассировкой лучей».

Патч также включает геймплейные исправления, корректировки баланса, улучшения интерфейса и локализаций. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.