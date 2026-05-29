Кроссовер с Clair Obscur, онлайн-кооператив и элементы 3D: инсайдеры поделились новыми подробностями ремейка Rayman Legends

Дыма без огня не бывает, и в последнее время вокруг неанонсированного ремейка платформера Rayman Legends от издательства Ubisoft и разработчиков из Ubisoft Montpellier дыма становится всё больше и больше.

Напомним, накануне датамайнер intercelluar раскрыл логотип и название ремейка (Rayman Legends Retold), портал Insider Gaming рассекретил дату выхода (1 октября), а инсайдер Nate the Hate обозначил место анонса (3 июня на State of Play).

Теперь французский инсайдер billbil-kun подтвердил, что Rayman Legends Retold поступит в продажу 1 октября по цене $40. По его данным, Ubisoft представит ремейк и откроет предзаказы до State of Play — «не позднее» 2 июня в 11:00 по Москве.

Nate the Hate и нидерландский портал N1Up утверждают, что Rayman Legends Retold будет 2,5D-игрой с трёхмерными секциями в стиле Star Fox. billbil-kun добавляет, что проект предложит онлайновый кооператив на четверых.

По данным N1Up, Рэйман получит слегка изменённый дизайн и ряд альтернативных обликов по мотивам других игр серии, а также сторонних разработок вроде Astro Bot и Clair Obscur: Expedition 33. Ожидается расширение сюжета с новым злодеем.

Rayman Legends вышла в августе 2013 года на PC, PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а впоследствии была портирована на PS Vita, PS4, Xbox One и Switch. Считается самой продаваемой в серии — 4,48 млн копий.

Хотя с 2013 года прошло уже 13 лет, Rayman Legends остаётся новейшей основной игрой серии, не считая вышедшего в феврале ремастера самой первой части — Rayman: 30th Anniversary Edition.