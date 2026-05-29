«Воронья слободка»: Joby, Archer и Vertical погрязли в судебных войнах и поставили под удар массовый запуск аэротакси

Производители аэротакси годами рекламировали свои футуристические летающие машины. Теперь, когда эта мечта может стать реальностью, в залах суда развернулись ожесточённые баталии между Joby, Archer и Vertical, угрожающие сорвать планы по сертификации летающих такси и снизить интерес инвесторов. Акции крупных производителей аэротакси упали в этом году на фоне ухудшения настроений финансистов.

В прошлом году Joby Aviation подала в суд на Archer, обвинив конкурента в «корпоративном шпионаже». Archer в ответ обвинила Joby Aviation в связях с Китаем и разработке «продуманной, многолетней схемы» мошенничества в отношении правительства США. Archer также подала иск против Vertical Aerospace обвинив в нарушении патента и копировании её аэротакси Midnight. Vertical назвала иск «безосновательным» и пообещала «решительно защищаться от этих претензий».

На фоне потока судебных исков инвесторы резко снизили степень доверия к производителям электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Акции Archer упали на 9 %, а за последний год потеряли более трети своей стоимости. Vertical потеряла около половины своей рыночной капитализации после обвала почти на 58 % в 2025 году. Eve потеряла около 13 % своей рыночной капитализации в этом году, а акции Beta Technologies, упали за полгода более чем на 50 %. Акции Joby Aviation потеряли почти 7 % в 2026 году.

Не добавляет оптимизма и постоянно сдвигающиеся вправо сроки сертификации. Федеральное управление гражданской авиации требует от производителей аэротакси пройти «строгий, многоэтапный процесс сертификации летательных аппаратов, который начинается с ознакомительного брифинга и заканчивается выдачей Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) сертификатов типа и серийного производства».

Несмотря на подписанный президентом США в прошлом году указ о создании программы тестирования eVTOL для «утверждения лидерства США в развивающихся секторах авиации», программа сертификации затягивается. Ожидается, что полноценное тестирование в 26 штатах начнётся этим летом. Одним из главных препятствий для получения разрешения eVTOL является так называемая сертификация типа, или официальное утверждение конструкции и компонентов летательного аппарата.

Archer сообщила о завершении 3-го этапа этого процесса и одновременной работе над 4-м этапом. Компания Joby прошла большую часть 4-го этапа и начала лётные испытания для получения сертификата типа. Сертификацию Vertical осуществляет Европейское агентство по безопасности полётов (FAA), а компания Eve сотрудничает с Национальным агентством гражданской авиации Бразилии.

В прошлом году компания Joby стала первым производителем аэротакси, завершившим полный переход от вертикального к крейсерскому полёту, что стало значительным шагом на пути к сертификации FAA. Первоначально Joby планировала начать эксплуатацию аэротакси в 2024 году, но этим планам не суждено было сбыться. В этом году компания получила одобрение на участие в пяти из восьми программ испытаний. Теперь Joby рассчитывает начать демонстрационные полёты с пассажирами в этом году.

Vertical стала вторым производителем eVTOL, успешно перешедшим из вертолётного режима в режим самолёта. Компания, стремящаяся получить сертификацию Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), хочет получить сертификат для пассажирских полётов к 2028 году.

Archer представила свой первый летательный аппарат ещё в 2021 году, после чего сроки начала коммерческой эксплуатации были сначала перенесены на 2025 год, а теперь крайним сроком старта пассажирских перевозок называется 2028 год. Компания планирует выступить официальным перевозчиком на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Компания Eve Mobility, подразделение бразильского производителя Embraer, заключила соглашения с United Airlines и заявила о планах начать эксплуатацию своего аэротакси к 2027 году.

Компания Beta планирует получить сертификацию для своего eVTOL в 2028 году. Beta была выбрана для участия в семи из восьми пилотных программ по интеграции eVTOL — больше, чем любой другой производитель летательных аппаратов. Компания также известна своим бизнесом по производству комплектующих, включая двигатели и зарядные устройства.

Другие производители аэротакси оказались в ещё худшей ситуации. Volocopter не смогла получить сертификацию для своих двигателей. Lilium прекратила свою деятельность из-за отсутствия финансирования. Vertical находится в процессе масштабного восстановления после финансового краха.

Ещё одним препятствием на пути к массовому внедрению в США является создание инфраструктуры, такой как зарядное оборудование и площадки для взлёта и посадки. Потенциальным инвесторам стоит тщательно оценить риски в сфере eVTOL.

Теги: evtol, аэротакси, судебное разбирательство, препятствия, падение акций
