Застрявший в космосе экипаж «Шэньчжоу-21» наконец-то вернулся на Землю на космическом корабле «Шэньчжоу-22»

Тайконавты, отправившиеся в космос на китайском космическом корабле «Шэньчжоу-21» (Shenzhou 21), накануне благополучно вернулись на Землю на корабле «Шэньчжоу-22». Насыщенная событиями и рекордами миссия подошла к концу.

Источник изображений: russian.xinhuanet.com

Трое тайконавтов «Шэньчжоу-21» совершили 29 мая в 8:11 по местному времени (3:11 мск) посадку на площадке Дунфэн (Dongfeng) в автономном районе Внутренняя Монголия. Они провели в космосе 210 дней, и это новый рекорд для китайской пилотируемой миссии. Чжан Лу (Zhang Lu), У Фэй (Wu Fei) и Чжан Хунчжан (Zhang Hongzhang) отправились на космическую станцию Тяньгун (Tiangong) 31 октября прошлого года, чтобы сменить экипаж «Шэньчжоу-20». Тайконавты «Шэньчжоу-20» должны были вернуться на Землю 5 ноября, но предвылетные проверки выявили трещину в иллюминаторе их капсулы, которую, предположительно, оставил удар космического мусора. Отправку людей на повреждённом корабле сочли рискованной, поэтому 14 ноября экипаж «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю на борту «Шэньчжоу-21», а экипаж последнего «застрял» на Тяньгуне.

Китай был вынужден ускорить запуск «Шэньчжоу-22», и он стартовал на орбиту 24 ноября без экипажа — этот корабль и вернул накануне трёх тайконавтов домой. Повреждённая капсула «Шэньчжоу-20», тем временем, вернулась на Землю 19 января без экипажа на борту, пережив полёт целой и невредимой. Миссия «Шэньчжоу-21» стала вторым полётом для Чжан Лу после «Шэньчжоу-15» в 2022–2023 гг.; а также первым для Чжан Хунчжана и 32-летнего У Фэя — самого молодого в истории китайского тайконавта. Во время своего пребывания на орбите они трижды выходили в открытый космос, «провели многочисленные научные эксперименты в таких областях как фундаментальная физика в условиях микрогравитации, космическая биология, аэрокосмическая медицина и космические технологии».

На смену экипажу «Шэньчжоу-21» на станцию Тяньгун прибыли трое тайконавтов миссии «Шэньчжоу-23», которые стартовали 24 мая. В состав нового экипажа вошли командир миссии Чжу Янчжу (Zhu Yangzhu), Чжан Чжиюань (Zhang Zhiyuan) и Лай Каин (Lai Ka-ying) — первая женщина-тайконавт из Гонконга. Один из членов этого экипажа проведёт на борту станции целый год, и это будет ещё одно достижение китайской космической программы. Кто именно это будет, пока не раскрывается.

Теги: шэньчжоу, китай, тайконавты, тяньгун
