«Культурное интервью» — Anthropic придумала, как нанимать сотрудников, которые не разбегаются к конкурентам

Взрывной рост популярности Anthropic, нестандартная корпоративная культура компании и впечатляющие продукты сделали её самым востребованным работодателем в технологической отрасли. В объявлениях о вакансиях нередко фигурируют зарплаты в размере $250 тыс. в год, но чтобы устроиться сюда, требуются больше, чем ум и отличное резюме, пишет Bloomberg.

Источник изображений: anthropic.com

В компании работают более 3000 человек, из которых около 1000 устроились в неё после ноября минувшего года. Ожидается приток новых сотрудников: в Anthropic требуются юристы, бухгалтеры, финансовые стратеги, специалисты по продажам и рекламе. Тратятся значительные средства на отдел по управлению персоналом и подбору кадров. Кадровик из Лондона Джейд Хуссейн (Jade Hussain) однажды опубликовала в соцсети LinkedIn пост о вакансии — в результате ей поступили более тысяч запросов на установление связи и более 200 сообщений на самом сайте. Начали даже звонить на номер, который не указывался в справочнике.

Кандидатам, которым посчастливилось получить приглашение от кадровика Anthropic, предстоит пройти до пяти раундов строгих собеседований и оценки навыков. Искусственным интеллектом на этом этапе пользоваться запрещается, если явно не указано обратное. И прежде чем перейти собственно к собеседованию, все соискатели подписывают соглашение о неразглашении. Процесс найма включает в себя непростую беседу о корпоративной культуре — в Anthropic это особенно важный аспект. «Я трачу треть, а может и 40 % своего времени, чтобы убедиться, что корпоративная культура в Anthropic хороша», — признался глава компании Дарио Амодеи (Dario Amodei).

Собеседование на соответствие кандидата корпоративной культуре — это попытка понять его ценности и мировоззрение, а также то, насколько серьёзно он относится к исходящим от ИИ угрозам. Данный этап должны проходить практически все потенциальные работники, в том числе научные сотрудники, бухгалтеры или специалисты по расчёту заработной платы. Многие это сравнивают не с собеседованием, а с психотерапией. Если проводящий это собеседование сотрудник даст соискателю низкую оценку, то его кандидатуру с высокой вероятностью отклонят.

Беседа начинается непринуждённо, с общих вопросов, но затем они становятся всё более личными. Затрагивается тема профессиональных этических дилемм; кандидатов спрашивают, как они чувствовали себя в той или иной ситуации, как реагировали в тот момент, и как относятся к этому сейчас. В Anthropic ищут сотрудников, способных уважительно обсуждать спорные вопросы с людьми, которые придерживаются иных взглядов, и эта способность также проверяется на собеседовании.

«Мы спрашиваем людей, какие необычные убеждения у них есть, и как они защищали эти убеждения в неудобных для себя ситуациях, потому что считали это правильным. Мы не ищем какую-то конкретную систему убеждения. Мы ищем способность признать: „Я считал это правильным, и, возможно, это было непопулярно, но я действительно придерживался этого“», — рассказала президент компании Даниэла Амодеи (Daniela Amodei). Ещё одно качество, которое ценится в кандидатах, — интеллектуальная независимость. В компании не поощряют лесть, а скорее хотят, чтобы соискатель был настроен скептически по отношению к ней. Отказ может последовать, например, когда кандидат высказывает слишком банальные суждения.

На ключевых должностях соискателям предлагают зарплаты до $850 тыс. в год. Сотрудники ведущих компаний по разработке ИИ после увольнения, возможно, смогут больше никогда не работать — в отдельных случаях выплаты достигают сотен миллионов долларов. Некоторые кандидаты платят немалые деньги за персональное обучение: пробные собеседования с действующими сотрудниками крупных технологических компаний обходятся в суммы от $170 до $550 в час, а полный курс подготовки может стоить около $4600.

Уходить из Anthropic люди не хотят: компания может похвастаться показателем удержания сотрудников в 80 % за два года. Инженеры в 8 раз чаще переходят из OpenAI в Anthropic, чем наоборот, и почти в 11 раз чаще — из Google DeepMind. Недавно здесь начал работать бывший сотрудник OpenAI и Tesla Андрей Карпатый (Andrej Karpathy). Дарио Амодеи регулярно проводит с сотрудниками откровенные, всесторонние беседы, в ходе которых рассказывает «о происходящем в компании, о разрабатываемых моделях, о продуктах, внешней отрасли, о мире в целом в контексте ИИ и о геополитике». Он может позволить себе это, потому что имеет основание доверять подчинённым. Глава компании хочет добиться интенсивного её роста, сохраняя приверженность миссии, которая помогла определить компанию, хотя признаёт, что это очень непросто.

Теги: anthropic, ии, кадры
