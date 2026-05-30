«Культурное интервью» — Anthropic придумала, как нанимать сотрудников, которые не разбегаются к конкурентам

Взрывной рост популярности Anthropic, нестандартная корпоративная культура компании и впечатляющие продукты сделали её самым востребованным работодателем в технологической отрасли. В объявлениях о вакансиях нередко фигурируют зарплаты в размере $250 тыс. в год, но чтобы устроиться сюда, требуются больше, чем ум и отличное резюме, пишет Bloomberg.

В компании работают более 3000 человек, из которых около 1000 устроились в неё после ноября минувшего года. Ожидается приток новых сотрудников: в Anthropic требуются юристы, бухгалтеры, финансовые стратеги, специалисты по продажам и рекламе. Тратятся значительные средства на отдел по управлению персоналом и подбору кадров. Кадровик из Лондона Джейд Хуссейн (Jade Hussain) однажды опубликовала в соцсети LinkedIn пост о вакансии — в результате ей поступили более тысяч запросов на установление связи и более 200 сообщений на самом сайте. Начали даже звонить на номер, который не указывался в справочнике.

Кандидатам, которым посчастливилось получить приглашение от кадровика Anthropic, предстоит пройти до пяти раундов строгих собеседований и оценки навыков. Искусственным интеллектом на этом этапе пользоваться запрещается, если явно не указано обратное. И прежде чем перейти собственно к собеседованию, все соискатели подписывают соглашение о неразглашении. Процесс найма включает в себя непростую беседу о корпоративной культуре — в Anthropic это особенно важный аспект. «Я трачу треть, а может и 40 % своего времени, чтобы убедиться, что корпоративная культура в Anthropic хороша», — признался глава компании Дарио Амодеи (Dario Amodei).

Собеседование на соответствие кандидата корпоративной культуре — это попытка понять его ценности и мировоззрение, а также то, насколько серьёзно он относится к исходящим от ИИ угрозам. Данный этап должны проходить практически все потенциальные работники, в том числе научные сотрудники, бухгалтеры или специалисты по расчёту заработной платы. Многие это сравнивают не с собеседованием, а с психотерапией. Если проводящий это собеседование сотрудник даст соискателю низкую оценку, то его кандидатуру с высокой вероятностью отклонят.

Беседа начинается непринуждённо, с общих вопросов, но затем они становятся всё более личными. Затрагивается тема профессиональных этических дилемм; кандидатов спрашивают, как они чувствовали себя в той или иной ситуации, как реагировали в тот момент, и как относятся к этому сейчас. В Anthropic ищут сотрудников, способных уважительно обсуждать спорные вопросы с людьми, которые придерживаются иных взглядов, и эта способность также проверяется на собеседовании.

«Мы спрашиваем людей, какие необычные убеждения у них есть, и как они защищали эти убеждения в неудобных для себя ситуациях, потому что считали это правильным. Мы не ищем какую-то конкретную систему убеждения. Мы ищем способность признать: „Я считал это правильным, и, возможно, это было непопулярно, но я действительно придерживался этого“», — рассказала президент компании Даниэла Амодеи (Daniela Amodei). Ещё одно качество, которое ценится в кандидатах, — интеллектуальная независимость. В компании не поощряют лесть, а скорее хотят, чтобы соискатель был настроен скептически по отношению к ней. Отказ может последовать, например, когда кандидат высказывает слишком банальные суждения.

На ключевых должностях соискателям предлагают зарплаты до $850 тыс. в год. Сотрудники ведущих компаний по разработке ИИ после увольнения, возможно, смогут больше никогда не работать — в отдельных случаях выплаты достигают сотен миллионов долларов. Некоторые кандидаты платят немалые деньги за персональное обучение: пробные собеседования с действующими сотрудниками крупных технологических компаний обходятся в суммы от $170 до $550 в час, а полный курс подготовки может стоить около $4600.

Уходить из Anthropic люди не хотят: компания может похвастаться показателем удержания сотрудников в 80 % за два года. Инженеры в 8 раз чаще переходят из OpenAI в Anthropic, чем наоборот, и почти в 11 раз чаще — из Google DeepMind. Недавно здесь начал работать бывший сотрудник OpenAI и Tesla Андрей Карпатый (Andrej Karpathy). Дарио Амодеи регулярно проводит с сотрудниками откровенные, всесторонние беседы, в ходе которых рассказывает «о происходящем в компании, о разрабатываемых моделях, о продуктах, внешней отрасли, о мире в целом в контексте ИИ и о геополитике». Он может позволить себе это, потому что имеет основание доверять подчинённым. Глава компании хочет добиться интенсивного её роста, сохраняя приверженность миссии, которая помогла определить компанию, хотя признаёт, что это очень непросто.