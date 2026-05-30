ИИ-агент Google Gemini Spark, который работает в облаке 24/7, вышел в ограниченный доступ

Агент искусственного интеллекта Gemini Spark стал доступен для подписчиков тарифного плана Google AI Ultra — чтобы воспользоваться приложением, требуется вносить плату в размере от $100 в месяц.

Google описывает сервис Spark как постоянно действующего персонального агента, способного работать над задачами в фоновом режиме в инфраструктуре Google Cloud, даже когда компьютер или смартфон пользователя отключены. Приложение, построенное на платформе Google Antigravity, работает на основе модели Gemini Flash 3.5. Оно выходит за рамки того, что предлагает ИИ-помощник Gemini, выполняя действия от имени пользователей. К примеру, может забронировать авиабилет или номер в отеле; а также предлагает встроенную интеграцию с продуктами Google.

Spark может подготовить отчёт по охвату бизнеса пользователя, используя электронные письма Gmail и события в «Google Календаре»; автоматически учесть и отразить разницу в ценах у поставщиков при подготовке к свадьбе или ремонту дома, — снова обращаясь к Gmail. Воспользоваться сервисом пока могут только подписчики Google AI Ultra в США с абонентской платой $100 в месяц.

Рамками экосистемы Google ИИ-агент Spark не ограничивается — предусмотрено подключение к дизайнерскому приложению Canva, службе бронирования ресторанов OpenTable, продуктовой розничной сети Instacart; в ближайшее время список интеграций будет расширен. В инфографике отмечались такие партнёры как Adobe, Uber, Spotify и Booking. Google также намерена расширять набор функций сервиса: появится возможность отправлять текстовые сообщения и электронную почту, создавать субагентов и управлять локальным браузером.