CATL запустит массовое производство натрий-ионных тяговых батарей в этом году

В конце прошлого года о намерениях начать массовый выпуск натрий-ионных батарей в 2026 году компания CATL говорила с некоторой неуверенностью, но теперь все препятствия на пути к реализации этого плана устранены, и она готова сдержать обещание. Попутно она работает над перспективной версией литий-воздушных батарей, которые будут значительно легче существующих литийионных.

CATL собирается активно внедрять натрий-ионные батареи в пассажирском и коммерческом транспорте, на станциях экспресс-замены и в стационарных системах хранения электроэнергии. Преимуществом натрий-ионных аккумуляторов с точки зрения производителя являются более низкие затраты на сырьё и его лучшая доступность. Последний фактор начинает играть по-новому в условиях ближневосточного военного конфликта, который нарушает сложившиеся цепочки поставок.

По плотности хранения энергии натрий-ионные аккумуляторы первично будут уступать литийионным, но со временем этот разрыв будет сокращаться. Если сначала они будут применяться в недорогих электромобилях с небольшим запасом хода и стационарных системах хранения электроэнергии, то позже производители надеются создать машины с данным типом батарей, способные без подзарядки проезжать до 600 км.

CATL параллельно работает и над созданием литий-воздушных аккумуляторов, как поясняет CarNewsChina. Они подразумевают взаимодействие атмосферного воздуха с отрицательным электродом из лития в металлической форме. Воздух будет поступать на этапе разрядки батареи из окружающей среды, необходимость создания замкнутых ячеек с тяжёлым жидким электролитом отпадает, позволяя существенно снизить весь батареи. В результате электрохимической реакции внутри такой батареи формируется пероксид лития, теоретическая плотность хранения электроэнергии в такой установке значительно превосходит не только батареи с жидким электролитом, но и твердотельные. В случае отсутствия технических препятствий к массовому производству литий-воздушных батарей данный тип источников энергии может стать основным преемником традиционных литийионных аккумуляторов.

По итогам апреля CATL занимала 46,6 % китайского рынка тяговых аккумуляторов. Две трети её продукции относились к более доступным литий-железо-фосфатным батареям (LFP), треть приходилась на более дорогие и ёмкие NMC-батареи.