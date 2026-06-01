Венчурные капиталисты всё активнее вкладываются в стартапы, связанные с физическим воплощением ИИ

Бум искусственного интеллекта породил спрос на новые типы компонентов, материалов, а также в целом заставил инвесторов пристальнее следить за сегментом человекоподобных роботов, поскольку они являются одним из наиболее перспективных видов физического воплощения ИИ. Венчурные инвестиции в смежные сферы за последние пару лет заметно увеличились.

Об этом говорит The Wall Street Journal со ссылкой на статистику PitchBook. Если в 2019 году инвестиции в сферу робототехники и физического ИИ привлекли в общей сложности $4,2 млрд венчурного капитала, то в прошлом году эта сумма уже достигла $26 млрд. Более того, с начала текущего года по состоянию на 20 мая соответствующие инвестиции уже составили более $23 млрд. Стартапы в сфере передовых вычислений, которые разрабатывают ИИ-чипы, решения для ЦОД и занимаются квантовыми технологиями, за весь прошлый год привлекли $28 млрд венчурного финансирования, а за неполные пять месяцев текущего года — более $20 млрд. Американские стартапы, связанные с критически важными минералами, в прошлом году привлекли рекордные $630 млн.

На протяжении двух предыдущих десятилетий стартапы Кремниевой долины преимущественно сосредотачивались на потребительских интернет-технологиях и программном обеспечении, поэтому смещение фокуса в сторону «физического ИИ» является важной тенденцией. Именно прогресс искусственного интеллекта в сфере создания программного обеспечения заставил инвесторов искать новые направления, ведь разрабатывать ПО теперь может ИИ, поэтому нет особого смысла вкладывать в стартапы, которые делают это классическим методом. Физическим воплощением ИИ заинтересовались и те инвесторы, которые раньше развивали облачные решения, финтех и криптовалюту.

Компания Paradigm, которая ранее специализировалась на криптовалютных стартапах, недавно вложилась в производителя листового металла SendCutSend, который снабжает своей продукцией центры обработки данных и робототехническую сферу. Джефф Безос (Jeff Bezos) недавно решил поддержать стартап Project Prometheus, который разрабатывает ИИ-системы, понимающие и симулирующие реальный мир. Сооснователь Uber Тревис Каланик (Travis Kalanick), опять же, вложился в стартап Atoms, создающих роботов для пищевой промышленности, транспортной и горнодобывающей отраслей. В наше время молодая компания в сфере робототехники может всего за несколько лет поднять капитализацию до нескольких миллиардов долларов, даже не располагая существенной выручкой или серийно выпускаемой продукцией.