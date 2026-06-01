Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Венчурные капиталисты всё активнее вклад...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Венчурные капиталисты всё активнее вкладываются в стартапы, связанные с физическим воплощением ИИ

Бум искусственного интеллекта породил спрос на новые типы компонентов, материалов, а также в целом заставил инвесторов пристальнее следить за сегментом человекоподобных роботов, поскольку они являются одним из наиболее перспективных видов физического воплощения ИИ. Венчурные инвестиции в смежные сферы за последние пару лет заметно увеличились.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Об этом говорит The Wall Street Journal со ссылкой на статистику PitchBook. Если в 2019 году инвестиции в сферу робототехники и физического ИИ привлекли в общей сложности $4,2 млрд венчурного капитала, то в прошлом году эта сумма уже достигла $26 млрд. Более того, с начала текущего года по состоянию на 20 мая соответствующие инвестиции уже составили более $23 млрд. Стартапы в сфере передовых вычислений, которые разрабатывают ИИ-чипы, решения для ЦОД и занимаются квантовыми технологиями, за весь прошлый год привлекли $28 млрд венчурного финансирования, а за неполные пять месяцев текущего года — более $20 млрд. Американские стартапы, связанные с критически важными минералами, в прошлом году привлекли рекордные $630 млн.

На протяжении двух предыдущих десятилетий стартапы Кремниевой долины преимущественно сосредотачивались на потребительских интернет-технологиях и программном обеспечении, поэтому смещение фокуса в сторону «физического ИИ» является важной тенденцией. Именно прогресс искусственного интеллекта в сфере создания программного обеспечения заставил инвесторов искать новые направления, ведь разрабатывать ПО теперь может ИИ, поэтому нет особого смысла вкладывать в стартапы, которые делают это классическим методом. Физическим воплощением ИИ заинтересовались и те инвесторы, которые раньше развивали облачные решения, финтех и криптовалюту.

Компания Paradigm, которая ранее специализировалась на криптовалютных стартапах, недавно вложилась в производителя листового металла SendCutSend, который снабжает своей продукцией центры обработки данных и робототехническую сферу. Джефф Безос (Jeff Bezos) недавно решил поддержать стартап Project Prometheus, который разрабатывает ИИ-системы, понимающие и симулирующие реальный мир. Сооснователь Uber Тревис Каланик (Travis Kalanick), опять же, вложился в стартап Atoms, создающих роботов для пищевой промышленности, транспортной и горнодобывающей отраслей. В наше время молодая компания в сфере робототехники может всего за несколько лет поднять капитализацию до нескольких миллиардов долларов, даже не располагая существенной выручкой или серийно выпускаемой продукцией.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы
Под руководством Лип-Бу Тана компания Intel так и не избавилась от основных проблем
Власти США запретят китайским компаниям закупать передовые ускорители для своих зарубежных ЦОД
Глава Nvidia похвалил Huawei за прорыв в технологиях выпуска чипов
Теги: венчурный, инвестиции, ии, робототехника
венчурный, инвестиции, ии, робототехника
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.