«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2

Фанаты научно-фантастической стратегии StarCraft 2 от американской студии Blizzard Entertainment испытали коллективный шок, когда на днях для игры вышло первое за почти шесть лет обновление.

Напомним, в октябре 2020 года Blizzard сообщила об отказе от дальнейших контентных добавок для StarCraft 2, но пообещала вносить корректировки в баланс «по мере необходимости». Спустя пять с половиной лет необходимость появилась.

На исходе прошлой недели в тестовом игровом мире (PTR) стартовали испытания обновления 5.0.16. Оно принесло с собой ряд важных геймплейных изменений, которые коренным образом повлияют на то, как играется StarCraft 2.

В рамках апдейта Blizzard решила расширить вариативность стратегий на ранних и средних этапах игры, чтобы позволить пользователям с одной−тремя базами дольше оставаться конкурентоспособными.

Например, сократили число рабочих на старте раунда с 12 до 8, внесли несколько экономических и геймплейных корректировок в юниты зергов, протоссов и терран, а также исправили на удивление много багов для по сути заброшенной игры.

Фанаты StarCraft 2 в обсуждении ситуации на форуме Reddit оказались поражены как самим фактом выпуска патча, так и включёнными в него изменениями. «StarCraft 3», — констатировал пользователь Slow_Let8249.

С завершения трилогии StarCraft 2 прошло уже почти 11 лет. Нового релиза на горизонте нет, хотя, по слухам, по мотивам франшизы готовят шутер от третьего лица. Презентация ожидается на фестивале BlizzCon 2026 (с 12 по 13 сентября).