Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия «StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2

Фанаты научно-фантастической стратегии StarCraft 2 от американской студии Blizzard Entertainment испытали коллективный шок, когда на днях для игры вышло первое за почти шесть лет обновление.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, в октябре 2020 года Blizzard сообщила об отказе от дальнейших контентных добавок для StarCraft 2, но пообещала вносить корректировки в баланс «по мере необходимости». Спустя пять с половиной лет необходимость появилась.

На исходе прошлой недели в тестовом игровом мире (PTR) стартовали испытания обновления 5.0.16. Оно принесло с собой ряд важных геймплейных изменений, которые коренным образом повлияют на то, как играется StarCraft 2.

В рамках апдейта Blizzard решила расширить вариативность стратегий на ранних и средних этапах игры, чтобы позволить пользователям с одной−тремя базами дольше оставаться конкурентоспособными.

Например, сократили число рабочих на старте раунда с 12 до 8, внесли несколько экономических и геймплейных корректировок в юниты зергов, протоссов и терран, а также исправили на удивление много багов для по сути заброшенной игры.

Фанаты StarCraft 2 в обсуждении ситуации на форуме Reddit оказались поражены как самим фактом выпуска патча, так и включёнными в него изменениями. «StarCraft 3», — констатировал пользователь Slow_Let8249.

С завершения трилогии StarCraft 2 прошло уже почти 11 лет. Нового релиза на горизонте нет, хотя, по слухам, по мотивам франшизы готовят шутер от третьего лица. Презентация ожидается на фестивале BlizzCon 2026 (с 12 по 13 сентября).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Blizzard заинтриговала фанатов StarCraft новой вакансией — шутер с открытым миром на Unreal Engine
Стратегия Stormgate от экс-разработчиков StarCraft 2 скоро останется без мультиплеера, потому что провайдера серверов игры выкупила ИИ-компания
Слухи: владелец Arc Raiders приступил к разработке амбициозного шутера по StarCraft
Mewgenics совсем скоро получит официальный перевод на русский язык — разработчики уже собрали «все возможные имена» для котиков
Самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword выйдет до GTA VI — инсайдер раскрыл дату релиза первой за 20 лет новой игры серии
К взлёту готов: амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» получил дату выхода в раннем доступе Steam
Теги: starcraft 2, blizzard entertainment, стратегия
starcraft 2, blizzard entertainment, стратегия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.