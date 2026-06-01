Китай запретил вывоз ИИ-талантов и технологий без разрешения властей

В конце апреля власти КНР решили отменить итоги сделки американской Meta✴ Platforms по покупке ИИ-стартапа Manus, который номинально был зарегистрирован гражданами Китая в Сингапуре. По итогам данного прецедента китайским правительством были внесены изменения в национальное законодательство, касающееся зарубежных инвестиций в стратегически важные отрасли экономики КНР и экспорт технологий.

Человеческий ресурс в данных отраслях тоже попадает под экспортный контроль: релокация персонала за пределы КНР теперь может быть признана незаконной, если осуществлялась без одобрения китайских властей. Новый закон вступает в КНР в силу с 1 июля текущего года, однако нельзя сказать, чтобы его принятие было полным сюрпризом. Закреплённые в законе тезисы ранее высказывали различные ведомства КНР, имеющие отношение к соответствующим отраслям экономики и их регулированию.

Закон устанавливает порядок согласования экспорта за пределы КНР ценных с точки зрения национальной безопасности и процветания товаров, услуг, технологий и данных. Трансграничная миграция персонала китайских компаний в определённых сферах деятельности тоже будет затруднена с 1 июля этого года. Организовывать обучение зарубежного персонала и обеспечивать техническую поддержку заграничных филиалов китайские компании без разрешения властей КНР тоже не смогут. Операции с активами китайских компаний за пределами страны также будут тщательно контролироваться. Если сделка ущемляет интересы национальной безопасности КНР, то её итоги могут быть признаны ничтожными, а провинившимся участникам будут грозить штрафы.

Включение китайских компаний в санкционные списки даёт право властям КНР блокировать любые сделки инвесторов из враждебных стран с активами других китайских компаний. Враждебные действия других стран могут приводить к отзыву виз и разрешений на работу в Китае для их граждан. Подчёркивается, что закон распространяет своё действие на сделки, заключаемые в Гонконге, Макао и Тайване. Борющийся за независимость остров власти КНР считают частью своей территории.