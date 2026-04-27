реклама
Китай заблокировал покупку ИИ-стартапа Manus компанией Meta✴ за $2 млрд

В прошлом году Meta Platforms достигла договорённости о покупке за $2 млрд активов стартапа Manus, который был основан китайскими предпринимателями и зарегистрирован в Сингапуре. Основатели Manus стали невыездными в Китае, а местные власти принялись изучать условия сделки. Очевидно, какие-то нарушения законодательства КНР были найдены, поскольку на этой неделе власти страны приняли решение заблокировать эту сделку.

Как отмечается в скупых комментариях Национальной комиссии по развитию и реформам, на которые ссылается Bloomberg, сделка между Meta и Manus была оформлена с нарушениями действующего законодательства КНР, а потому будет заблокирована. Время для оглашения такого решения было выбрано не самым удачным с дипломатической точки зрения образом, поскольку встреча президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и китайского лидера Си Цзиньпина (Xi Jinping), намеченная на этот месяц, ещё не состоялась. Наверняка претензии китайских властей к сделке по покупке Manus вызовут негативную реакцию со стороны США.

При помощи технологий Manus компания Meta рассчитывала догнать и перегнать конкурентов в бурно развивающейся сфере агентского ИИ, который позволяет поручать ИИ-моделям работу с данными в соответствии с потребностями пользователей. Проблема заключается в том, что с момента оформления сделки прошло достаточно времени, и сотрудники Manus уже присоединились к штату Meta, а соответствующее перемещение капитала тоже состоялось. Бывший персонал Manus перебрался в офис сингапурского представительства Meta, а прочие инвесторы стартапа получили причитающиеся им по сделке средства. По всей видимости, решение китайских властей о блокировке сделки между Meta и Manus укладывается в логику ограничения доступа американских инвесторов к стратегически важным отраслям китайской экономики.

Теги: manus, me, китай, китайское правительство, сделка
